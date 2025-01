Verkehr: Experten decken Park-Regel auf – die wenigsten Autofahrer kennen sie

Nur wenige Autofahrer kennen diese Park-Regel, dabei ist diese angesichts der schwierigen Parksituation in den großen Städten extrem hilfreich. Experten decken jetzt auf, was das Parken im Verkehr deutlich vereinfachen kann.

Wieder Erwartens gilt die Höchstparkdauer nämlich nicht für alle Parkplätze im Verkehr. Die Experten der Versicherung „ARAG“ erklären, dass Autofahrer auf öffentlichen Parkplätzen in der Regel unbegrenzt lang parken dürfen.

Autofahrer sind nicht verpflichten nach dem Auto zu schauen

Man sollte jedoch beachten, dass im Falle einer Parkscheinpflicht trotzdem ein gültiger Parkschein im Fahrzeug sein muss. Dieser muss gut sichtbar im Auto liegen, sonst kann es schnell passieren, dass man ein Bußgeld zahlen muss.

Die einzigen Bedingungen für das unbegrenzte Parken sind, dass die entsprechenden Fahrzeuge zugelassen sind und die TÜV-Plakette noch gültig ist. In diesem Fall dürfen Autos unbegrenzt lange auf den Parkplätzen stehen. Ebenfalls ist es ein Irrtum, dass es eine gesetzliche Vorschrift gibt, regelmäßig nach dem Fahrzeug zu sehen, sondern man kann dies ohne schlechtes Gewisse so lange parken, wie man will.

Jedoch raten die Experten von „ARAG“ trotzdem, regelmäßig nach dem Fahrzeug zu sehen. Es kann nämlich sein, dass ein temporäres Parkverbot eingerichtet wird. Dies passiert im Verkehr oft, wegen Baustellen oder auch Änderungen in der Verkehrsführung.

Verkehr: Experten warnen vor einem temporären Parkverbot

Autofahrer sollten dies beachten und alle paar Tage nach dem geparkten Auto sehen und dieses im Fall eines Parkverbots sofort umparken. Ansonsten kann es passieren, dass man plötzlich eine hohe Rechnung bekommt, weil das Fahrzeug kostenpflichtig abgeschleppt wurde, ohne dass man es überhaupt merkt.

Die Experten erinnern außerdem daran, dass man nicht an allen Orten im Verkehr parken darf, wenn man nicht abgeschleppt werden möchte. Das sind unter anderem Halteverbotszonen, Rettungswege, Notzufahrten oder Bewohnerparkzonen. Ansonsten kann es sehr schnell richtig teuer werden.