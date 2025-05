Verkehr: 10 Cent für eine Stunde Parken? HIER steht das billigste Parkhaus Deutschlands

In der Innenstadt für zehn Cent die Stunde parken? Das klingt verrückt – ist aber tatsächlich Realität in einer Stadt in Deutschland. Und die liegt sogar noch gleich neben Stuttgart.

Kein Wunder, dass sich die Autofahrer hier über die günstigen Parkgebühren freuen. In anderen Innenstädten kann man schnell mal drei oder sogar vier Euro pro Stunde loswerden, wenn man ins Parkhaus fährt. Die günstigen Preise in der Stadt in Baden-Württemberg haben allerdings ihren Grund.

Verkehr: Billigstes Parkhaus bei Stuttgart

Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart ist zwar keine Großstadt, doch dafür müssen Autofahrer hier keine Unsummen fürs Parken bezahlen. Mitten in der Fußgängerzone nahe der Altstadt steht das wohl billigste Parkhaus von ganz Deutschland. Kunden müssen gerade einmal zehn Cent die Stunde bezahlen.

Und auch danach steigen die Preise linear: 20 Cent für zwei Stunden, 50 Cent für fünf Stunden bis zu zwei Euro für 20 Stunden. Irre! Die Höchstparkdauer beträgt zudem satte 48 Stunden. Das Parkhaus hat 24/7 geöffnet. Das öffentliche und von der Stadt betriebene Parkhaus wurde 2017 eröffnet und bietet 80 Autos Platz.

Verkehr: Werden die Preise bald angehoben?

Gegenüber der „Bild“ erklärt eine Rathaus-Sprecherin die niedrige Preisgestaltung: „Wir stehen in starker Konkurrenz zum Breuningerland Ludwigsburg, wollen unseren eigenen Einkaufsstandort stärken. Deshalb hat der Gemeinderat bisher stets die günstigen Park-Regelungen beibehalten.“

Daher wurden die Gebühren seit 1983 im gesamten Stadtgebiet nicht angehoben. Am Straßenrand kann man vielerorts sogar zwei Stunden komplett kostenlos parken. Allerdings könnte sich das demnächst ändern. „Dieses Jahr steht im Gemeinderat wieder eine Diskussion zum Thema an. Das Ergebnis kann ich nicht absehen“, so die Sprecherin. Aber selbst dann dürfte man in Bietigheim in keiner Konkurrenz zu Stuttgart stehen, wo man gut und gerne mal drei Euro pro Stunde zahlt, wenn man in der Innenstadt parken möchte.