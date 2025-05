Verkehr: Drastische Kontrolle beim Führerschein – diese Zahl kann zum Verhängnis werden

Du setzt dich ins Auto, drehst den Schlüssel – der Motor läuft, der Verkehr ist wie immer wuselig. Alles scheint ganz normal.

Doch es gibt ein kleines Detail auf deinem Führerschein, das im Alltag oft übersehen wird – und das dir bei einer Polizeikontrolle echten Ärger einbringen kann

Verkehr: Schlüsselcode am Führerschein

Wer den Führerschein macht, kennt den Sehtest. Wer damals ohne Brille oder Kontaktlinsen gut sehen konnte, bekam den „grünen Haken“. Aber: Mit den Jahren kann sich die Sehkraft verändern. Und wenn du irgendwann eine Sehhilfe brauchst, muss das auch auf deinem Führerschein stehen – genauer gesagt im Feld 12.

Dort steht der sogenannte Schlüsselcode: Diese Nummern im Führerschein kennzeichnen bestimmte Bedingungen und auch Einschränkungen, was die Nutzung der Fahrerlaubnis betrifft. Und genau die dürfen laut „chip.de“ eben kontrolliert werden. Welche Beispiele gibt es? Nun, einige.

01.01 = Brille

01.02 = Kontaktlinsen

01.03 = Schutzbrille

01.05 = Augenschutz

01.06 = Brille oder Kontaktlinsen

01.07 = spezifische optische Hilfe

Was viele nicht wissen: Diese Schlüsselzahlen sind EU-weit standardisiert und gehen noch viel weiter. Code 02 steht zum Beispiel für ein Hörgerät, 03 für eine Prothese, 20 für spezielle Bremsmechanismen – insgesamt gibt es über 100 Varianten. Sie machen den Führerschein zu einer Art medizinischem Steckbrief für den Straßenverkehr.

Bußgeld möglich – bis zu 25 Euro

Die kleinen Zahlen auf deinem Führerschein wirken auf den ersten Blick unscheinbar – doch sie haben es in sich. Denn jede sogenannte Schlüsselzahl steht für eine bestimmte Auflage oder Einschränkung beim Fahren. Und wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen.

Verstößt du gegen eine eingetragene Schlüsselzahl – etwa indem du ohne deine vorgeschriebene Brille fährst – kann das ein Verwarnungsgeld kosten. Je nach Schwere des Verstoßes kann es aber auch richtig teuer werden: Punkte, ein Bußgeld oder sogar der Verlust der Fahrerlaubnis ist möglich.

01.01 (Brille): Missachtung führt zu einem Verwarnungsgeld von 25 Euro.

01.02 (Kontaktlinsen): Missachtung führt zu einem Verwarnungsgeld von 25 Euro.

01.03 (Schutzbrille): Missachtung führt zu einem Bußgeld von 25 Euro.

02 (Hörhilfe): Missachtung führt zu einem Verwarnungsgeld von 25 Euro.

Also: Schau mal nach, was bei dir im Feld 12 steht – bevor es die Polizei tut. Denn was wie eine harmlose Zahl aussieht, kann im Ernstfall entscheidend sein. Und im schlimmsten Fall: teuer.