Verkehr: Vorsicht, Kontrolle! Wenn du DAS machst, wird es für dich brenzlig

Wer aus dem fließenden Verkehr plötzlich rausgewunken wird und den Polizisten Rede und Antwort stehen muss, der ist in der Regel ein bisschen nervös. Bin ich zu schnell gefahren? Habe ich eines der Verkehrsschilder übersehen – oder hat es aus Zufall mich getroffen?

Während sich die Fragen im Kopf überschlagen und bereits die ein oder andere passende Antwort formuliert wird, näheren sich die Beamten dem Wagen, um die Verkehrskontrolle durchzuführen. Und an dieser Stelle ist Vorsicht geboten. Solltest du DIESEN Fehler begehen, kannst du dich ganz schnell in eine unangenehme Situation bringen.

Verkehr: Diese Frage solltest du vermeiden

Um einige Fragen kommen Autofahrer bei einer Kontrolle nicht herum. Zunächst müssen zwingend der Führerschein und die Zulassungspapiere des Fahrzeugs griffbereit sein. Im nächsten Schritt stellen Polizisten meist die Frage, ob der Autofahrer wisse, wieso er gerade angehalten wurde. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Viele Verkehrsteilnehmer fühlen sich dadurch in die Position gedrängt, sofort Rede und Antwort stehen zu müssen, liefern ohne groß zu überlegen eine Erklärung ab und geben ihren Verstoß vorschnell zu. Statt auf diese Frage einzugehen, sollten Autofahrer jedoch schlicht mit „nein“ antworten, wie das Medium „CHIP.de“ zuletzt berichtete. Der Grund?

Sofern die Polizisten den Verdacht hegen, dass es zu einem Verstoß gekommen ist, müssen sie zunächst über den Vorwurf belehren und auf das Schweigerecht des Verkehrsteilnehmers hinweisen. Autofahrer sollten also erstmal zurückhaltend damit sein, sich selbst mit spontanen Äußerungen im Vorhinein zu belasten. Doch es gibt noch eine weitere Fangfrage, die bei einer Kontrolle vermieden werden sollte.

Was die wenigsten wissen: Stellt die Polizei bei einer Verkehrskontrolle die berühmte Frage „Wohin des Weges“, dann müssen Autofahrer darauf nicht zwangsläufig antworten. Wer trotzdem darauf eingehen möchte, sollte es jedoch in jedem Fall vermeiden zu sagen, er würde nur herumfahren. Das könnte als unnützes Hin- und Herfahren ausgelegt werden und ein saftiges Bußgeld mit sich bringen. Allgemein gilt: Wer im Verkehr kontrolliert wird, sollte den Polizisten immer freundlich entgegentreten, ohne sich dabei mit unüberlegten spontanen Äußerungen selbst in die Pfanne zu hauen.