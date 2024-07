Urlaub in Spanien: Wenn du DAS machst, musst du 3.000 Euro Strafe zahlen

Die Feriensaison ist in vollem Gange. Machst du dieses Jahr auch noch Urlaub in Spanien? Dann gibt es eine Sache, die du unbedingt beachten solltest. Sonst könnten ganz schnell 3.000 Euro Strafe anfallen.

Ähnliches kann dir auch an anderen Orten passieren. Wir klären auf, worauf du jeweils achten musst, damit deine Urlaubskasse nicht gesprengt wird.

Urlaub in Spanien: Dieser Fehler kann dich 3.000 Euro kosten

Der Urlaub wird immer teurer – da versucht man natürlich, an anderer Stelle etwas Kohle zu sparen. Doch wenn dir dann eine fette Geldstrafe in die Quere kommt, ist endgültig Schluss mit lustig. Ein Fehler bei deinem nächsten Urlaub in Spanien könnte dich nämlich satte 3.000 Euro kosten.

Doch was kann so teuer werden? Ganz einfach: ein Selfie! Doch keine Sorge, nicht jedes stinknormale Selfie ist in Spanien verboten. Konkret geht es um Selfies während des jährlichen Stierlaufs in der Stadt Pamplona, wie „Inside digital“ berichtet. Der Hintergrund ist schnell erklärt: Man möchte Besucher davor bewahren, sich bei einem Selfie mit den Stieren in Lebensgefahr zu bringen. Zudem wird die ganze Veranstaltung ja schon seit Jahren kontrovers diskutiert. Ist also die Frage, ob man hier überhaupt teilnehmen sollte bei seinem Urlaub in Spanien. Aber auch an anderen Orten kann ein Selbstporträt mit dem Handy scharfe Konsequenzen mit sich bringen.

Auch an anderen Orten sind Selfies verboten

Am Strand von Garoupe in Südfrankreich ist es beispielsweise ebenfalls untersagt, Selfies zu schießen. Die Behörden möchten, dass die Urlauber ihre Zeit dort in Ruhe genießen und nicht mit Fotos im Internet prahlen. Ganz andere Gründe hat das Selfie-Verbot im Jewel House im Tower of London. Jede Menge Überwachungskameras und Wachen sollen die kostbaren Kronjuwelen schützen. Da stellen Fotos und Selfies ganz schnell ein Sicherheitsrisiko dar.

Außerdem ist es im US-Bundesstaat New York verboten ein Selfie mit einer Großkatze aus einem Zoo, Zirkus oder Ähnlichem zu machen. Und in der Region rund um den Lake Tahoe in Kalifornien gilt das Gleiche für Fotos zusammen mit einem Bären. Beides soll natürlich Mensch und Tier schützen.

Also aufgepasst, wo du in deinem nächsten Urlaub in Spanien und Co. ein Selfie schießt!