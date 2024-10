Verkehr: Gefahr naht schon bald – das sollte jeder Autofahrer beachten

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! Er bringt uns Wind hei hus – sa – sa!“, so hört man nicht nur viele Kinder jubeln, sondern wohl auch den einen oder anderen Autofahrer fluchen. Kein Wunder, schließlich bringt der Herbst nicht nur Kastanien und die Lust aufs Häkeln mit sich, sondern eben auch zahlreiche Unannehmlichkeiten.

So hüllen sich nicht nur viele Menschen dick in Schals ein und müssen sich vor einer Erkältung in Acht nehmen, auch Teilnehmende im Verkehr müssen aufpassen. Die Gefahr lauert auf den Straßen und kann sogar tödlich enden.

Verkehr: TÜV warnt vor Gefahren

Nun warnt auch der TÜV vor der „kritischen Jahreszeit“, wie „ka-news.de“ berichtet. Damit sind nicht nur die müden Augen gemeint, sondern vor allem die Sichtverhältnisse. Schließlich sind Regen, Nebel und auch Laub auf den Straßen im Herbst oft an der Tagesordnung. Und auch die Wildtiere können sich nun vermehrt auf den Straßen blicken lassen und für die eine oder andere abrupte Bremsung sorgen.

Es wird deutlich: Die Unfallgefahr ist hoch! Aber keine Panik, mit dem einen oder anderen Kniff kommst du sicher durch den herbstlichen Verkehr. Ob durch das bunte Laub oder den Tau am Morgen – immer wieder kommt es vor, dass Fahrzeuge ins Schleudern geraten. Doch mit vier einfachen Schritten lässt sich das Auto laut ADAC wieder unter Kontrolle bringen. Also aufgepasst:

Fuß vom Gaspedal nehmen“

„Auskuppeln“

„Gefühlvoll gegenlenken“

„Bremsen“

Tipps und Tricks: So kommen sie sicher durch den Herbst

Aber nicht nur das ist wichtig, sondern eben auch das Einhalten des richtigen Abstands zum Vordermann. „Dabei sucht man sich einen markanten Punkt am Fahrbahnrand. Wenn das Fahrzeug vor einem diesen Punkt passiert hat, einfach langsam ‚21, 22‘ zählen. Erst dann sollte man selbst an dieser Stelle vorbeifahren. Sonst ist der Abstand zu gering“, so ein Technik-Experte laut der ADAC.

Apropos, Fahren – auch hier gibt es einen wichtigen Tipp. Bei einer Sichtweite von weniger als 50 Metern gilt laut ADAC Nordrhein die Faustformel „Mindestabstand in Metern gleich Geschwindigkeit“. Düst man also mit 40 km/h durch die Gegend, sollte der Sicherheitsabstand 40 Meter betragen.

Es wird deutlich: Der Herbst hat seine Tücken und gerade im Straßenverkehr sollte man doppelt und dreifach aufpassen. Also einfach mal langsamer fahren und das bunte Herbsttreiben genießen – und wer weiß, vielleicht kann man die „Drei ???“-Episode ja doch noch zu Ende hören.