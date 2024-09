Verkehr: Große Änderung beim Führerschein – SIE müssen sich ab Oktober umstellen

Im Verkehr sollte man sich stets up to date halten, um nicht zu riskieren, von der Polizei rausgewunken und teuer zur Kasse gebeten zu werden. Denn immer wieder werden die Regularien angepasst.

Eine neue Anpassung im Verkehr kommt jetzt schon in wenigen Wochen. Denn ab 1. Oktober werden große Änderungen in Sachen Führerschein vollzogen. Fahranwärter müssen sich jetzt umstellen.

Verkehr: Große Änderungen im Oktober

Wer seine Fahrerlaubnis erhalten will, muss auch im Jahr 2024 weiterhin eine theoretische und praktische Prüfung bestehen. Und gerade bei ersterem stehen jetzt große Änderungen ins Haus.

Zwei Mal im Jahr werden nämlich die theoretischen Führerscheinprüfungen angepasst. Fahr-Anfänger können die Uhr danach stellen, denn im April und Oktober ist es regelmäßig so weit. Auch dieses Mal müssen die Theorie-Fragen an ein neues Verkehrsgesetz angepasst. Das hat laut „Futurezone“ technische und sicherheitsrelevante Gründe. Doch was kommt ab 1. Oktober auf Führerschein-Anwärter zu?

Alle Führerscheinklassen betroffen

Die Änderungen betreffen die Fragen bei der theoretischen Prüfung und verteilen sich auf die unterschiedlichen Führerscheinklassen. Insgesamt wird es ab 1. Oktober 2024 57 neue beziehungsweise überarbeitete Fragen geben. Falls auch du gerade deinen Führerschein machst, kannst du dich auf folgende Neuerungen einstellen:

Alle Klassen: 9 neue Fragen im Grundwissen

Mofa: 8 neue Fragen im Grundwissen und 7 neue Fragen im Zusatzwissen

Klasse A: 39 neue Fragen

Klasse AM: 16 neue Fragen

Klasse B: 19 neue Fragen

Klasse C: 6 neue Fragen

Klasse D: 5 neue Fragen

Klasse L und T: 5 neue Fragen

Wer bereits einen Termin für seine theoretische Prüfung hat, der vor dem Stichtag 1. Oktober geplant ist, der ist von den Änderungen ausgenommen und kann mit den bisherigen Fragen weiterlernen.