Steigende Paket-Preise, Blitzermarathon und Co.: Das kommt im April auf dich zu

„April, April, der macht, was er will“, heißt es in der bekannten Redewendung. Eigentlich bezieht diese sich auf das Wetter, das zwischen Winter und Frühling unberechenbar sein kann. Und nicht nur das Wetter ändert sich im vierten Jahresmonat. Vor allem dieses Jahr kommen zahlreiche Änderungen auf dich zu, die du hier nachlesen kannst.

Steigende Preise für Pakete, ein Blitzermarathon, und und und… Wie RTL berichtet, erwarten dich im April so einige Neuigkeiten, von denen du lieber im Vorhinein erfahren solltest. Aber eins nach dem anderen…

Das erwartet dich im April

Schon am 1. Januar 2025 gab es eine Portoerhöhung für Pakete und Päckchen der Deutschen Post und DHL. Nun folgt mit Hermes auch der nächste Paketdienstleister, der seine Preise anheben wird.

Ab dem 1. April kostet der Versand privater Päckchen bei Haustür-Zustellung 4,89 Euro online und 4,95 Euro im Shop (ursprünglich jeweils 4,50 Euro). S-Pakete kosten 5, 49 Euro online und 6,45 Euro im Shop (vorher 4,95 Euro bzw. 5,95 Euro). Die Kosten für die M-Pakete steigen von 6,75 Euro online und 6,95 Euro im Shop auf 6,99 Euro bzw. 7, 95 Euro. L-Pakete kosten dich bald 10,99 Euro online sowie 11,95 Euro im Shop (ursprünglich 10,95 Euro und 11,95 Euro) und für die ausschließlich online buchbaren XL- und XXL-Pakete musst du bald 28,99 Euro bzw. 33, 99 Euro bezahlen (vorher 28,95 Euro und 33, 95 Euro).

Wer seine Pakete lieber selbst abholt, sollte im Straßenverkehr besonders aufpassen. Denn vom 7. bis zum 13. April findet in vielen deutschen Bundesländern die „Speedweek“ statt. Der Höhepunkt des Blitzermarathons ist am 9. April – an manchen Orten wird nur an diesem Tag vermehrt geblitzt.

Für sie gibt es mehr Geld – und für sie weniger

Ab April werden sich über eine Million Arbeitnehmer in Deutschland freuen, wenn sie einen Blick auf ihre Gehaltsabrechnung werfen. Die rund 170.000 tariflich Angestellten der Deutschen Post AG (auch Azubis und duale Studenten) bekommen nämlich zwei Prozent mehr Lohn. Auch Beschäftigte im Bauhauptgewerbe können sich freuen. Für rund 930.000 Arbeitnehmer gibt es a April 4,2 Prozent (West) bzw. 5 Prozent (Ost, Lohngruppe 1) mehr Lohn.

Wen allerdings weniger glückliche Nachrichten treffen, sind Eltern. Ab April 2025 wird das Elterngeld weiter eingeschränkt und Eltern mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von über 175.000 Euro haben keinen Anspruch mehr auf diese Leistung (ursprünglich lag die Grenze bei 200.000 Euro). Die Änderung betrifft alle Eltern, deren Kind ab dem 1. April 2025 geboren wird und maßgeblich ist das zu versteuernde Einkommen in dem Kalenderjahr vor der Geburt.

Änderungen auch im Gesundheitswesen

Auch in Sachen Gesundheit erwarten dich einige Änderungen. Die elektronische Patientenakte (ePA) wird bereits seit Anfang 2025 in Hamburg, Franken sowie einigen Teilen NRWs getestet. Ab April soll sie nun bundesweit Anklang finden. In der ePA sollen alle Gesundheitsdaten, wie Röntgenbilder oder Arztbriefe, gespeichert werden. Jeder Kassenpatient, der nicht widerspricht, soll die ePA bekommen.

Da das Risiko für Darmkrebs mit dem Lebensalter steigt, haben Männer ab 50 sowie Frauen ab 55 zweimal im Abstand von zehn Jahren Anspruch auf eine Darmspiegelung. Ab dem 1. April wird das Alter für Frauen nun auch auf 50 herabgesetzt. Eine Alternative wäre ein Stuhltest, der alle zwei Jahre möglich, allerdings weniger zuverlässig ist.

Das ändert sich ab April im Straßenverkehr

Das Bundesministerium für digitales und Verkehr (BMDV) plant, dass Autofahrer den Fahrzeugschein bald digital in einer App verwalten und teilen können. „Nach einer internen Testphase können interessierte Bürgerinnen und Bürger die App ab April erproben“, erklärt das BMDV auf seiner Website.

Auch Fahranfänger müssen sich ab dem 1. April auf eine Änderung einstellen. Insgesamt 123 Fragen des Fragenkatalogs für die theoretische Führerscheinprüfung wurden gestrichen und 64 Fragen wurden neu hinzugefügt, wie der Degener Verlag für Fahrschulen und Co. berichtet. Grund dafür seien unter anderem rechtliche Änderungen.