Verkehr: Frau soll in Österreich plötzlich 48.000 Euro zahlen – auch Urlaubern kann dieser Fehler passieren

Für diese Frau wurde der Kauf einer Vignette in Österreich zum Albtraum. Das Land mit den vielen Bergen und der weiten Natur ist eigentlich ein richtiger Touristen-Magnet. Vor allem für Deutsche bietet es sich an, mal schnell mit dem Auto „rüberzufahren“.

Doch eine Salzburgerin musste nun eine bittere Pille schlucken, als sie auf Betrüger reingefallen ist – und das bei einer ziemlich simplen Sache: dem Kauf einer Auto-Vignette. Denn nicht jeder Shop für die österreichischen Maut-Aufkleber ist vertrauenswürdig – auch Deutsche müssen hier aufpassen!

Frau fällt auf Betrüger rein

Eine 48-Jährige wollte einfach nur über das Internet eine Autobahn-Jahresvignette erwerben. Per Suchmaschine ist sie auf einen Webshop gestoßen, der diese zu einem günstigeren Preis angeboten hat. Dieser Shop bot das sogenannte „Pickerl“, das normalerweise 96,40 Euro kostet, günstiger an. Die Salzburgerin überlegte da nicht lange und schlug zu. Mit fatalen Folgen – denn statt der knapp 100 Euro zahlte sie letztendlich fast 48.000 Euro.

Doch wie kam es dazu? Die Betrüger forderten sie auf, einen per SMS zugesendeten TAN-Code als Bestätigung auf der Webseite einzugeben. Als kein Beleg per E-Mail kam, sondern stattdessen eine weitere Aufforderung, eine SMS-TAN zu bestätigen, wurde die Frau misstrauisch. Nur kurz darauf stellte sie fest, dass eine Abbuchung von fast 48.000 Euro von ihrem Kreditkartenkonto erfolgte.

Hier müssen Autofahrer aufpassen

Aktuell ermittelt die Salzburger Polizei noch in diesem Fall – das Geld ist jedoch erst einmal weg. Die Beamten warnen nun davor, Vignetten bei unbekannten Onlineshops zu kaufen. Sollte doch der Fall eintreten, dass Einheimische oder Touristen Betrügern zum Opfer fallen, rät die Polizei, alles zu dokumentieren und eine Anzeige zu erstatten.

In Deutschland wird derweil wieder über eine Maut auf den Autobahnen diskutiert. Angeheizt wurde das Ganze durch den Streit um das milliardenschwere Sondervermögen im Bund. Aus Sicht des baden-württembergischen Landkreistags könnte mit einer Autobahn-Maut nach Schweizer Vorbild ein großer Teil der milliardenschweren Sanierung maroder Fernstraßen finanziert werden. „Die Einnahmen würden zweckgebunden an die Autobahngesellschaft des Bundes fließen“, sagte der Tübinger Landrat kürzlich. Ob das letztendlich in die Tat umgesetzt wird, wird sich zeigen.