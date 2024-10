US-Amerikaner probiert „deutsches Frühstück“ – Fans dreht sich der Magen um: „Einfach nur falsch“

Der US-Amerikaner mit dem Instagram-Namen „ryaneatss“ postet auf seinem Account regelmäßig Videos, in denen er verschiedene Gerichte oder Snacks aus Deutschland ausprobiert. Sein neuestes Video löst jedoch bei seinen Fans große Aufregung aus.

In seinem neusten Video will der US-Amerikaner „ryaneatss“ ein authentisches deutsches Frühstück ausprobieren, jedoch können es viele Fans bei diesem Anblick kaum fassen. Eine spezielle Sache an dem Frühstück ist nämlich alles andere als „typisch deutsch“.

US-Amerikaner legt Scheiblettenkäse auf sein Brötchen

Um ein „deutsches Frühstück“ zu kosten, hat der US-Amerikaner eine Brezel und ein Brötchen auf dem Teller. Statt des üblichen Kaffees hat „ryaneatss“ sich ein Bier zu seinem Frühstück gestellt.

Als die Fans jedoch sehen, was der US-Amerikaner sich als Belag auf sein Brötchen legt, können sie es kaum fassen. Neben der üblichen Salami legt er sich nämlich einen Scheiblettenkäse auf den Käse, was die User auf Instagram extrem schockiert.

In den Kommentaren regen sich viele Fans darüber auf, dass der US-Amerikaner den Scheiblettenkäse als „typisch deutsch“ verkauft. Ein User kommentiert angeekelt: „Bürger Käse auf ein Brötchen.“ Der Käse scheint viele Nutzer auf Instagram zu schockieren.

Besser schreckliches Bier als kein Bier

Ein anderer Nutzer schreibt in den Kommentaren: „Falsch, einfach nur falsch […] Scheiblettenkäse baaahhh ein Allgäuer Bergkäse und dazu schönen Schwarzwälder Schinken!“ Einer Meinung, der viele Nutzer zustimmen, wie dieser Instagram-User schreibt: „Probiere lieber richtigen Käse, als diesen falschen Scheiß.“