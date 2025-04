NRW: US-Amerikaner probiert deutsche Leibspeise und muss würgen – „Hörst du wohl auf“

Auf Instagram meldet sich „ryaneatss“ mit seinem neuesten Video. Bereits seit über zwei Jahren lebt der US-Amerikaner in NRW. Nach all dieser Zeit glaubt er, dass sich sein Geschmackssinn „mittlerweile an den deutschen Geschmack angepasst hat“. Deswegen gibt er einem deutschen Traditionsgemüse erneut eine Chance, welches ihm zuvor überhaupt nicht geschmeckt hat.

Der US-Amerikaner aus NRW mit dem TikTok- und Instagram-Namen „ryaneatss“ postet auf seinem Account regelmäßig Videos, in denen er verschiedene Gerichte oder Snacks aus Deutschland probiert. Bereits bei seiner Ankunft in Deutschland, vor mehr als zwei Jahren, hat er das erste Mal Spargel ausprobiert. Damals war er jedoch ganz und gar nicht begeistert.

NRW: US-Amerikaner probiert das „Lieblingsgemüse der Deutschen“

Seit dieser Zeit hat sich „ryaneatss“ jedoch an die deutsche Küche gewöhnt und sie zu lieben gelernt. Deswegen hat er beschlossen, das „Lieblingsgemüse der Deutschen“ noch einmal auszuprobieren. In dem Instagram-Video ist zu sehen, wie der US-Amerikaner aus NRW entschlossen ein Glas mit weißem Spargel öffnet.

Statt den Spargel zu erwärmen und mit einer Sauce Hollandaise und Kartoffeln zu servieren, greift der US-Amerikaner aus NRW jedoch lediglich nach einer Spargelstange und beißt herzhaft in diese hinein. Schockiert heißt es in den Kommentaren: „Nicht aus dem Glas! Und dann noch kalt, das kann nicht schmecken.“

Die Instagram-Userin scheint Recht zu behalten, denn „ryaneatss“ verzieht angeekelt das Gesicht, würgt und spuckt den Spargel prompt wieder aus. Nach seinem ersten Versuch gibt es der US-Amerikaner aus NRW jedoch nicht auf und probiert erneut den weißen Spargel – mit demselben Ergebnis wie zuvor, und gibt dann schlussendlich auf.

Instagram-User kritisieren „ryaneatss“

„ryaneatss“ Fazit: Er ist zwar ein großer Fan von beliebten „deutschen Gerichten“, wie Döner und Schnitzel, aber Spargel schmeckt ihm leider immer noch nicht. In den Kommentaren wird er jedoch darauf hingewiesen, dass nur den wenigsten kalter Spargel schmeckt. Ein Nutzer schreibt: „Ich mag Spargel auch nicht gerne. Aber kalt und direkt aus dem Glas?“ In einem anderen Kommentar heißt es: „Das ist die schlimmste Art, Spargel zu essen.“

Eine weitere Instagram-Nutzerin kritisiert den US-Amerikaner aus NRW: „Hörst du wohl auf, den guten Spargel auf den Boden zu spucken?“ Stattdessen gibt sie einen Ratschlag, wie „ryaneatss“ wohl doch auf den Spargel-Geschmack kommt: „Iss ihn lieber warm, mit Sauce Hollandaise, Bratkartoffeln und Schnitzel.“