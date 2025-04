Urlauber fürchten Chaos in Spanien – und stornieren ihre Reisen

Mit dem Beginn der Osterferien nutzen viele Deutsche die freien Tage, um mit der Familie in den Urlaub zu fahren. Jedoch droht ausgerechnet in Spanien, dem beliebtesten Reiseziel der Deutschen, eine Streikwelle für einiges an Chaos zu sorgen. Viele Urlauber haben sich daher dazu entschlossen, ihre Reise in den Osterferien zu stornieren.

Auf den Kanarischen Inseln wurde nämlich zum Streik im Hotelgewerbe aufgerufen. Die Streikenden fordern höhere Löhne und eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wie die „BBC“ berichtet, wurden rund 80.000 Mitarbeiter dazu aufgefordert, ihre Arbeit in den Hotels niederzulegen.

Streik: Erneute Verhandlung an Ostern

Die Streiks finden auf den Inseln Teneriffa, La Gomera, La Palma und El Hierro statt. Eigentlich waren auch die Inseln Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura betroffen, jedoch konnte noch rechtzeitig vor den Ostertagen eine Einigung mit den Mitarbeitern erreicht werden, wie „Express“ berichtet.

Die Streiks waren für Gründonnerstag (17. April) und Karfreitag (18. April) angesetzt und haben bereits für massive Einschränkungen für Urlauber auf den Kanaren gesorgt. Noch über die Ostertage sollen weitere Verhandlungen stattfinden. Wenn danach immer noch keine Einigung erzielt werden kann, ist es ungewiss, wie sich die Situation weiterentwickelt.

„Canarian Weekly“ hat berichtet, dass bereits am ersten Streiktag Hotels auf Teneriffa gemeldet haben, dass 80 Prozent der Mitarbeiter am Streik teilgenommen haben. Insbesondere das Personal, das in den Küchen der Hotels arbeitet, soll an den Protesten für bessere Arbeitsbedingungen teilgenommen haben.

Urlauber soll der Minimalbetrieb garantiert werden

Damit die Hotels trotzdem ihre Gäste bewirten können, hat sich jedoch die Regierung eingeschaltet. Es wurde angeordnet, dass die Hotels den Urlaubern trotz des Streiks mindestens den Minimalbetrieb garantieren können, wie „Express“ berichtet.

Trotzdem haben die angekündigten Streiks für einiges an Verunsicherung bei den Urlaubern gesorgt. Juan Pablo Gonzalez, der Geschäftsführer des Hotelverbandes Ashotel, schilderte gegenüber „Tenerife Weekly“, dass viele Touristen sich daher dazu entschlossen haben, ihre Reise kurzfristig zu stornieren, vornehmlich auf Teneriffa.