In dieser deutschen Stadt ist Taxifahren am teuersten – es ist nicht Berlin

Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, von A nach B zu kommen – sei es mit dem Bus, dem Zug oder dem eigenen Auto. Aber auch schnell mal ein Taxi rufen, ist bei vielen Deutschen sehr beliebt. Besonderer Vorteil: Man selbst muss nicht fahren und ist oftmals schnell an seinem Ziel.

Besonders wenn es in den Urlaub geht und man sehr viel Gepäck mit dabeihat, ist das Taxi eine Super-Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch das kann auch schnell mal ganz schön teuer werden. Ein neues Ranking zeigt nun die Städte mit den teuersten Taxifahrten.

Taxifahren in Deutschland ist teuer

Kleiner Spoiler vorweg: Berlin ist es schon mal nicht. Dafür aber andere deutsche Städte, die ziemlich überraschen. Denn der Reiseveranstalter „Fit Reisen“ hat in einer aktuellen Untersuchung rund 70 der größten Städte Europas miteinander verglichen und herausgefunden, in welchen davon die Fahrt mit einem Taxi besonders teuer ist. Auf den ersten zwei Plätzen tummeln sich zwei niederländische Städte – auf Platz eins ist Amsterdam mit rund 34,65 Euro für 10 Kilometer Taxifahrt und auf Platz zwei Rotterdam mit 33,62 Euro.

Erst auf dem dritten Platz folgt eine deutsche Stadt – und zwar München mit 32,90 Euro pro 10 Kilometer Taxifahrt. Die Plätze vier bis sieben werden von den Städten Hannover, Düsseldorf, Bremen und Stuttgart belegt. Erst auf Platz 14 kommt die deutsche Hauptstadt. In Berlin zahlt man im Schnitt 29,40 Euro für eine Taxifahrt, die 10 Kilometer lang ist. Aus dem Ruhrpott ist Dortmund noch mit am günstigsten. Hier zahlen Taxikunde etwa 24,55 Euro für eine 10 Kilometer lange Fahrt.

Doch wo ist es besonders günstig? Laut dem Ranking vor allem in Städten wie Tirana in Albanien, Chișinău in Moldau und Skopje in Nordmazedonien. Hier zahlen Einheimische oder Touristen von 3,12 Euro bis 5,68 Euro für eine 10 Kilometer Taxifahrt. Aber auch in Lissabon, Istanbul und Warschau ist die Fahrt mit dem Taxi nicht wirklich teuer.