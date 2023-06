Urlaub mit dem Wohnmobil: Familie steigt in Camper – jetzt sucht die Polizei nach ihr

Für den entspannten Urlaub mit dem Wohnmobil haben Interessierte viele Möglichkeiten – Camper gibt es heutzutage von der Standard-Version mit den nötigsten Funktionen bis hin zur Luxus-Ausgabe mit extra viel Komfort. Nach oben sind auch preislich keine Grenze für ein Wohnmobil gesetzt – doch ein Paar war offenbar nicht bereit, den entsprechenden Preis für ihre Auswahl zu zahlen.

Urlaub mit dem Wohnmobil: 75.000 Euro teurer Camper gestohlen

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch (14. Juni) in Harburg in Niedersachsen, aber das Wohnmobil ist noch immer verschwunden. Wie „RTL“ berichtet, hatte sich ein Paar einen Luxus-Camper im Wert von 75.000 Euro bei einem entsprechenden Händler für eine Probefahrt geliehen – und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht!

Nach rund zwei Stunden „Probefahrt“ hatte der Mann die potentiellen Kunden zu erreichen versucht, doch niemand ging ans Handy. Seit Mittwoch sind der Mann und die Frau, die auch noch ein kleines Mädchen bei sich hatten, mit dem Wohnmobil verschwunden.

Urlaub mit dem Wohnmobil: Auch Führerschein war gestohlen

Weil der Händler das Paar nicht mehr erreichte, informierte er schließlich die Polizei und erstattete Anzeige. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der vorgelegte Führerschein des Mannes ebenfalls gestohlen worden war.

Die Polizei Harburg fahndet nun nach der Familie, die Erwachsenen werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 1,65 Meter groß und hat einen auffälligen Bauchansatz sowie einen Drei-Tage-Bart und einen dunklen Teint. Zum Tatzeitpunkt trug er ein blaues Polo-Shirt und eine kurze Hose. Er spricht Deutsch mit leichtem Akzent.

Seine Begleiterin ist etwa 1,60 Meter groß und hat blond gefärbte Haare mit schwarzem Ansatz, hat außerdem einen dunklen Teint. Sie trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose und eine schwarz-weiß gestreifte Bluse und spricht akzentfreies Deutsch.

Bei dem Paar war ein schätzungsweise vier Jahre altes Mädchen mit dunklen Haaren. Bei dem gestohlenen Wohnmobil handelt es sich um einen VW California Ocean mit Händlerkennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei unter 04181/2850.