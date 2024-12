Urlaub im Winter: Dieses Ziel haben die Wenigsten auf dem Zettel – es könnte DER Geheimtipp sein

Die dunkle Jahreszeit ist zweifellos da, und nicht wenige erwägen, Urlaub im Winter zu machen. Schnell fallen dann als Reiseziele Länder wie Österreich, die Schweiz, aber auch Süddeutschland ein. Doch wenn man einen günstigen und gleichzeitig erlebnisreichen Skiurlaub plant, sollte man auf ein Land blicken, das normalerweise ein beliebtes Sommerziel ist.

Und zwar geht es um die Türkei! Die Wenigsten denken an das Land am Bosporus, wenn es um Skiurlaub geht. Tatsächlich ist dafür aber das Skigebiet rund um Erzurum prädestiniert. Die Stadt liegt in Ostanatolien, bietet mit zwei großen Skigebieten alles für Wintersport-Fans. Es gibt rund 20 Pisten und Lifte auf bis zu einem Kilometer Höhe – perfekte Bedingungen für einen Urlaub im Winter. Und die Garantie, dass es dort nicht so voll ist wie in Österreich, Italien oder der Schweiz.

Urlaub im Winter: Dieses Ziel haben die Wenigsten auf dem Zettel

Verschneite Berggipfel machen das Land jetzt auch zu einer Wintersport-Destination. Anders als in den Alpen beginnt die Saison dort erst später: Die beste Reisezeit ist Januar bis März, dann herrschen die besten Schneebedingungen. Die türkischen Skigebiete überzeugen mit modernen Anlagen, spektakulären Landschaften und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Doch Erzurum ist nicht die einzige Gegend, in der Wintersport-Fans auf ihre Kosten kommen. Auch im Herzen Anatoliens kommen Abenteuerlustige auf ihre Kosten. Am majestätischen Mount Erciyes auf über 3.300 Höhenmetern liegt eines der modernsten Skigebiete der Türkei – mit über 55 Pistenkilometern und erstklassigen Liftanlagen. Der ruhende Vulkan eignet sich für Abfahrten ebenso wie für gemütliche Schneewanderungen.

Türkei als Wintersport-Land

Von Deutschland kann man recht einfach nach Anatolien fliegen. Während der Wintersaison bietet beispielsweise die Airline Sun Express von Düsseldorf aus dreimal pro Woche einen Flug nach Kayseri. Auch von Stuttgart (zweimal pro Woche) sowie München und Frankfurt am Main (einmal pro Woche) ist ein Flug leicht zu meistern. Genauso zahlreich sind Flüge nach Erzurum. Es könnte sich also richtig lohnen, dort den Winter zu verbringen…