Urlaub im Winter: Neue Bußgeld-Regel in diesem beliebten Skigebiet

Du planst einen Winter-Urlaub mit der Familie und willst mit dem Auto dorthin fahren? Dann solltest du dich besser warm anziehen – nicht etwa wegen des Wetters, sondern wegen der neuen Bußgeldregeln, die ab sofort in einem der beliebtesten Skigebiete gelten.

In Italien drohen nun hohe Bußgelder für Autofahrer. Das Land erhöht die Geldstrafen für Verkehrsvergehen maßgeblich. Wer hier im Urlaub nicht aufpasst, muss tief in die Tasche greifen. Auch E-Scooter-Fahrer werden verstärkt zur Kasse gebeten.

Winter-Urlaub in Italien: Bußgelder erhöht

Die Maßnahme Italiens hat einen ernsten Hintergrund: Jedes Jahr sterben hier 3.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Um dem entgegenzuwirken, will das Land härter durchgreifen und empfindliche Geldstrafen bei Verkehrsdelikten aussprechen.

So werden beim Telefonieren oder Chatten am Steuer nun mindestens 250 Euro fällig, bei einem wiederholten Vergehen sogar bis zu 1.400 Euro. Zudem müssen Übeltäter mit einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Zum Vergleich: In Deutschland ist mit mindestens 130 Euro und einem Punkt in Flensburg zu rechnen.

Winter-Urlaub in Italien: Hier musst du aufpassen

Auch Alkohol am Steuer wird nun härter bestraft. Wer über der Promillegrenze von 0,5 liegt, muss mit bis zu 2.200 Euro Bußgeld und einem einjährigen Fahrverbot rechnen. Darüber wird es noch teurer, ab 1,5 Promille drohen sogar sechs Monate Haft. Bei Drogen fährt Italien jetzt eine Null-Toleranz-Politik mit einem Führerscheinentzug für bis zu drei Jahre.

Weiterhin werden Raser vermehrt zur Kasse gebeten. Ab zehn Kilometer pro Stunde zu viel werden gut 170 Euro fällig. Doch nicht nur Autofahrer, auch E-Scooter-Fahrer müssen aufpassen. Wenn sie in Italien ohne Helm unterwegs sind, müssen sie nun 50 Euro latzen. (mit dpa)