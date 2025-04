DHL mit neuer Paket-Regel – wenn du das machst, kommt deine Sendung nicht an

Wer kennt es nicht: Den Liebsten oder der Familie mal fix ein Paket packen und ins Ausland schicken – für einige beinahe gang und gäbe. Auch kleinere Unternehmen in Deutschland haben teilweise Kunden im Ausland und verschicken ihre Pakete dorthin. In manchen Ländern gibt es dafür jedoch Extrabestimmungen oder zusätzliche Kosten kommen auf einen zu.

Die meisten greifen da auf die Dienste der DHL zurück. Vor allem mit seinem großen Angebot ist der weltweite Marktführer in der Logistikbranche die Anlaufstelle Nummer eins. Doch Kunden müssen jetzt bei einer Sache besonders aufpassen, wenn sie mal wieder ins Ausland etwas verschicken wollen…

DHL-Kunden müssen hier aufpassen

Pakete in die USA zu verschicken ist jetzt nämlich nur noch mit einer Einschränkung möglich. Dadurch, dass US-Präsident Donald Trump beinahe gegen jedes Land Zölle verhängt hat, behindert das nun auch den Paketverkehr in die USA an Privatpersonen. Die Deutsche Post führt aus diesem Grund eine neue Regel ein – die bereits seit einigen Tag gilt.

Das verkündet die DHL kürzlich offiziell im Netz. Bis vor Kurzem galt noch, dass Waren erst ab einem Wert von 2.500 US-Dollar (umgerechnet etwa 2.192 Euro) durch die formale Zolleinfuhr gebracht werden mussten. Mit den neuen Maßnahmen wurde der Wert auf 800 US-Dollar (knapp 700 Euro) heruntergesetzt. Für die Kunden der Deutschen Post zieht das Konsequenzen mit sich.

Bereits seit dem 21. April wird das Unternehmen wohl vorerst keine Pakete an Privatpersonen in den USA liefern, wenn der deklarierte Zollwert des Pakets über 800 US-Dollar liegt. Grund dafür sind die neuen Vorschriften in den USA. Konkret heißt das für Kunden: Überschreiten Lieferungen diesen Betrag, wird die DHL diese Pakete nicht ausliefern. „Dies ist eine vorübergehende Maßnahme, und wir werden Sie über die Entwicklung der Situation informieren“, heißt es in der Erklärung.