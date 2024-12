Urlaub: Spontaner Kurztrip? Hier erlebst du das schönste Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür! Zahlreiche Menschen können es kaum noch erwarten die Zeit mit der Familie unter dem bunt geschmückten Tannenbaum zu verbringen, Geschenke auszupacken und dabei lecker zu Essen. Andere wiederum wollen über Weihnachten in den Urlaub. Wenn du einen spontanen Kurztrip planst, dann solltest du jetzt besser weiterlesen.

Der Sommer-Urlaub ist längst Geschichte, aber nicht wenige von uns planen auch im Winter eine Auszeit an einem anderen Ort. Wie wäre es mit einem spontanen Urlaub über Weihnachten?

Diese Stadt solltest du über Weihnachten besuchen

Welche Städte zur Weihnachtszeit in Europa am schönsten dekoriert sind, damit hat sich das Online-Reiseunternehmen „we love holidays“ befasst. Das Unternehmen nutzte laut eigenen Angaben ein Social-Listening-Tool, um in sozialen Medien zu ermitteln, wie häufig jede Stadt im vergangenen Jahr in Beiträgen erwähnt wurde, die Begriffe wie Weihnachtslichter, Christmas Lights und Co. enthielten.

Das Ergebnis: London (England) liegt auf Platz eins, wenn es um die schönste Weihnachtsbeleuchtung in Europa geht! Insgesamt 41.040 Posts gab es zu London zu der Thematik. Vom Covent Garden, das Besucher in eine traumhafte Weihnachtswelt entführt, bis hin zu den Lichtern von Trompeten spielenden Engeln in der Regent Street – London bietet wunderschöne Fotomotive zur Weihnachtszeit. Zum Vergleich: Auf Platz zwei liegt Madrid (Spanien) mit „nur“ 15.760 Beiträgen. In die Top drei reiht sich zudem auch die Stadt der Liebe ein, Paris in Frankreich (12.940 Posts).

Diese deutsche Stadt schneidet am besten ab

Die erste deutsche Stadt findet man auf Platz vier: Hier liegt Berlin mit 12.760 Posts auch nur knapp hinter Paris. Die zweitschönste deutsche Stadt in Sachen Weihnachtsbeleuchtung ist übrigens Köln. Die NRW-Metropole erreicht den zehnten Platz mit 4.180 Posts.