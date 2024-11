Urlaub an Weihnachten: Du glaubst es nicht! Dieser Ort ist bei Deutschen der Beliebteste

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kälter und es macht sich eine festliche Stimmung in Deutschland breit. Doch die Weihnachtszeit bedeutet nicht für jedermann Entspannung, sondern insbesondere die Tage direkt vor Weihnachten sind mit viel Stress verbunden. Viele Deutsche zieht es deswegen über die Festtage in den Urlaub – um hier ein bisschen Erholung und eine Pause vom Alltagsstress zu bekommen.

Doch wohin zieht es die Deutschen eigentlich, wenn es sie über die Festtage in den Urlaub verschlägt? Vom erlebnisreichen Skiurlaub in den Alpen bis zu entspannten Strandtagen in Spanien – die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Urlaub an Weihnachten: Dahin zieht es die Deutschen

Um die beliebtesten Reiseziele herauszufinden, hat „Booking.com“ das Such- und Buchungsverhalten von sowohl deutschen als auch international Reisenden unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Das Top-Urlaubsland für die Deutschen im Winter ist Deutschland. Darauf folgen die Länder Österreich, Spanien, Polen und die Tschechische Republik. Das haben die Unterkunftssuchen, die zwischen dem 11. und 18. Oktober auf Booking.com getätigt wurden, gezeigt.

Bei den Flugbuchungen sind insbesondere die Urlaubsziele Spanien, Großbritannien, die Türkei, Thailand und Italien sehr beliebt. Die Flugbuchungen nach Italien haben sich im Vergleich zum letzten Jahr sogar verdoppelt! Auch für die Türkei nahmen sie um 43 Prozent zu.

Die beliebtesten Ziele in Deutschland

Doch in welche Orte verschlägt es die Deutschen bei ihrem Urlaub innerhalb von Deutschland überhaupt? Hier stehen Großstädte, aber auch Ziele in Alpennähe, ganz oben auf der Liste. Die Top 5 inländischen Feiertagsziele deutscher Reisender sind Berlin, Hamburg, München, Dresden und – mit einer Zunahme um 19 Prozent gegenüber 2023 – Garmisch-Partenkirchen.

Auch für internationale Reisende wird der Urlaub in Deutschland immer beliebter. Die meisten internationalen Suchanfragen stammen aus den Niederlanden. Unter den Top-Reisezielen sind Berlin, München, Köln, Hamburg und Düsseldorf.