Urlaub in der Türkei nimmt dramatisches Ende – Passagierin liefert Schock-Details

Wenn ein Urlaub so endet, brauchen sicher viele direkt wieder Urlaub! Schon oft hat man von brenzlichen Situationen in Flugzeugen gehört, wo ein Arzt dazu gerufen werden musste. Für viele der Albtraum schlechthin.

Genau so ist es kürzlich auch in einem Flugzeug auf dem Weg nach Hannover passiert. Urlauber, die gerade entspannt aus der Türkei kamen, wurden Zeugen von dramatischen Minuten. Wie unser Partnerportal „news38.de“ berichtet, waren glücklicherweise Ärzte an Bord. Was sie erlebt haben, macht sprachlos…

Urlaubs-Flieger mit Notfall an Bord

Wie „news38.de“ nämlich berichtet, gab es kürzlich einen medizinischen Notfall an Bord der Corendon-Maschine kurz vor Hannover. Zwar bestätigte die Crew auf Nachfrage unseres Partnerportals, dass alles unter Kontrolle war – eine Ärztin schildert nun die Sache aber etwas anders. Denn ein Passagier bekam keine Luft mehr und erlitt einen Kreislaufschock, der blitzschnelles Handeln erforderte.

+++Urlaub: Reisende machen diesen Fehler am Flughafen – und bereuen es+++

„Zu diesem Zeitpunkt hatte das Kabinen-Personal keine lebensrettenden Sofortmaßnahmen eingeleitet – nicht einmal eine stabile Seitenlage wurde veranlasst“, erklärt die Passagierin. Glücklicherweise befand sich noch ihre Kollegin mit an Bord und die beiden Ärztinnen begannen direkt mit den notwendigen medizinischen Maßnahmen. Die Lage war jedoch so ernst, dass sie die Flugzeug-Crew um ein geeignetes Equipment gebeten haben.

Mehr News:

Für die Maßnahmen wurden ihnen erst einmal nur ein einfaches Erste-Hilfe-Set ausgehändigt worden, das aber nicht reichte – der Mann musste zwischenzeitliche mit einer Herzdruckmassage am Leben gehalten werden. Von einem Notfallkoffer bis dato immer noch keine Spur. „Erst nachdem wir nachdrücklich nachfragten und ein Arztausweis vorgezeigt wurde, erhielten wir Zugang dazu“, schildert die Ärztin weiter. Was danach noch passiert ist und wie die ganze Geschichte ausging, kannst du bei „news38.de“ nachlesen.