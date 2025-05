Urlaub: Kaum jemand kennt diesen Hotel-Trick – dabei kann er dir viel Ärger ersparen

Du brauchst ab und zu eine Auszeit vom stressigen Alltag und willst die Sorgen und Probleme für ein paar Tage hinter dir lassen? Dann bietet sich ein entspannter Urlaub durchaus an.

Damit deine Wertgegenstände dort nicht verloren gehen, bieten viele Hotels einen Safe an. Doch der kann einem im schlimmsten Fall viel Ärger einbringen – vor allem, wenn du deine Sachen dort vergisst. Damit das im Urlaub nicht passiert, kannst du einen ganz einfachen Trick anwenden.

Urlaub: Diesen Hotel-Trick solltest du kennen

Stewardess Ty Opoku Adjei erklärte dem Portal „Business Insider“: „Wenn Sie in den Urlaub fahren, ist es ganz natürlich, dass Sie Ihre Wertgegenstände im Hotelsafe aufbewahren. Mein wichtigster Tipp ist, einen Ihrer Schuhe darin einzusperren, den Sie auf Ihrer Heimreise tragen wollen.“

Den anderen kannst du hingegen draußen stehen lassen. Was für den ein oder anderen zunächst kurios klingen mag, ist in Wirklichkeit ein Lifehack für den Urlaub, denn so vergisst du deine Wertgegenstände aus dem Safe nie wieder.

Trick erspart dir eine Menge Ärger

„Wenn Sie dies tun, werden Sie niemals das Hotelzimmer verlassen, ohne den Safe vorher zu überprüfen. Solange Sie nicht vergessen, wo Sie Ihren Schuh hingelegt haben, natürlich“, erklärte die Stewardess zu dem Urlaubs-Lifehack.

Denn in der Regel gehen Menschen selten aus dem Haus oder in dem Fall aus dem Hotel, wenn ihnen ein Schuh fehlt. Wer ihn dann wieder aus dem Safe herausnimmt, bemerkt spätestens jetzt auch die Wertgegenstände. Der Trick erspart dir also den Stress im Urlaub, den du wohl spätestens am Flughafen hättest, wenn dein Portemonnaie oder das Flugticket plötzlich weg ist. Es lohnt sich also, ihn jedes Jahr aufs Neue anzuwenden.