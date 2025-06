„Wird keiner mehr Urlaub in der Türkei machen“ – neue Reiseregel entsetzt Touristen

Kaum hat das Flugzeug den Boden berührt, hört man es schon: Das nervöse Klacken der Gurtverschlüsse der Urlaub-Fans und das wilde Öffnen der Gepäckfächer – und das, obwohl die Durchsage gerade noch darum gebeten hat, sitzen zu bleiben.

Besonders in der Türkei könnte dieser Übereifer jetzt richtig teuer werden – ganz zum Entsetzten vieler Touristen.

Urlaub in der Türkei: Wer zu früh aufsteht, riskiert ein Bußgeld

Ab sofort greift nämlich die Luftfahrtbehörde SHGM hart durch: Wer sich nicht an die Anschnallregeln hält, wird als „vorschriftswidrig reisender Passagier“ eingestuft. Der oder die Betroffene muss dann mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Wie hoch genau, bleibt zwar geheim, doch klar ist: Das wird kein Schnäppchen.

Grund für die neuen Regeln ist nicht nur Ordnungsliebe, sondern eine echte Sicherheitsgefahr. So kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit herabfallenden Koffern oder wackelnden Maschinen. Damit soll jetzt Schluss sein. Das Kabinenpersonal wurde geschult, Verstöße nicht nur zu rügen, sondern klar anzusagen, dass Aufstehen erst bei endgültigem Stopp erlaubt ist.

Turkish Airlines hat die neuen Regeln bereits im Bordalltag verankert. Doch trotz aller Begründungen und Erläuterungen sind die Urlaubs-Fans geteilter Meinung. „Die sollten sich um wichtigere Sachen kümmern als um solchen Schmarrn“, zürnt ein Facebook-User.

Begeisterung vs. Wut: Türkei-Fans sind geteilter Meinung

Auch eine andere Nutzerin scheint wenig begeistert. Sie betont: „Ich bin um jede Millisekunde froh, die ich früher an der frischen Luft sein kann. Bei der Landung wird mir immer kotzschlecht, da hilft nur Frischluft. Ich denke, der Nacken meines Vordermanns wäre nicht so erfreut, wenn ich als Letzte aussteige.“ Eine andere prophezeit: „Dann wird bald keiner mehr Urlaub in der Türkei machen.“

Doch nicht jeder sieht es so schwarz – viele freuen sich über die neue Urlaubs-Regel. So schreib eine Person: „Wer nicht hören will, muss fühlen! Dieser Trotz gegenüber Regeln, die für manche einfach egal sind, geht mir schon immer auf den Senkel.“ Ein anderer jubelt: „Sehr richtig. Anders kapieren das die Leute nicht.“

Eine andere Nutzerin hingegen erinnert sich: „Früher sind immer alle sitzen geblieben und haben erst einmal geklatscht, um sich bei den Piloten und dem Team zu bedanken!“ Und wer weiß, vielleicht wird bald wieder mehr applaudiert als frühzeitig aufgesprungen.