Urlaub wird zum Fiasko – weil Deutsche immer wieder dieses peinliche Verhalten zeigen

Raus aus dem stressigen Alltag, rein in die Sonne: viele Menschen machen ihren (Sommer-)Urlaub in erster Linie, um dem Hamsterrad des Alltags zu entfliehen, sich zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Umso ärgerlicher ist es, wenn der Urlaub dann zum Desaster wird.

Oft sind es schlechte Hotels, der Reisestress oder eben andere Urlauber, die einem den Urlaub vermiesen können. Deutsche sind da bekanntlich Vorreiter – schließlich verhalten Deutsche sich im Urlaub oft daneben.

Typisch deutsche Verhaltensmuster im Urlaub

Vor allem zwei Nationalitäten stehen dafür, im Urlaub oft die Klischees zu bedienen: die Engländer und wir Deutsche. Über uns gibt es einige Klischees, die sich immer wieder bestätigen. Es sind Verhaltensmuster, die mittlerweile auf weiten Teilen der Welt bekannt sich. Stichwort Socken in Sandalen.

Doch was für ein Verhalten kann anderen Urlaubern ihre freie Zeit in der Sonne vermiesen?

Hysterie beim Reisen

Für viele Menschen beginnt der Urlaub in der Sekunde, in der sie aus dem Flugzeug, dem Zug, dem Auto aussteigen und die ersten Sonnenstrahlen das Gesicht küssen. Doch was gibt es dann Nervigeres als Menschen, die viel zu hektisch und viel zu laut umher hasten? Im Flughafen ist vor allem das Aufsammeln des Gepäcks am Gepäckband ein Ort, in dem es laut und stressig werden kann. Dann beginnt der Urlaub schon mit einer Menge Stress.

2. Deutsche am Pool

Hat man es dann ins Hotel geschafft, warten mit Blick auf deutsche Touristen einige Verhaltensmuster, die einem mächtig auf den Sender gehen können. Das Reservieren der Liegen am Pool durch das Ablegen der eigenen Handtücher, um dann erst zum Essen und dann in die Sonne gehen zu können, ist dabei schon fast mehr als Klischee. Heutzutage ist es gar zum Meme geworden – und doch ist es noch (zu) oft die Realität in vielen Hotels.

3. Bloß keine Sekunde zu spät am Buffet

Ebenso bedienen viele Deutsche immer wieder das Klischee der absoluten Pünktlichkeit. Man könnte meinen, im Urlaub lässt man es mal entspannter und lockerer angehen… Auf keinen Fall! Wenn das Restaurant um 18 Uhr die Pforten zum Abendessen öffnet, stehen Deutsche nicht selten schon um 17.50 Uhr vor den (noch) geschlossenen Türen. Das perfekte Abendessen steht und fällt eben mit den besten Plätzen und damit, die Ersten am Buffet zu sein.

4. Beschweren ist auch im Urlaub an der Tagesordnung

Deutsche sind kritisch, pingelig und bei den allermeisten Dingen ganz genau. Das wird auch im Urlaub nicht abgestellt. Beschweren gehört dazu, auch während der Ferien. Im Fünfsternehotel erwartet man eben keinen Vier-Sterne-Service. Passt das mal nicht, flattern bei den Hotels gleich ausführliche Bewertungen rein.

Denglisch wird zur Landessprache

Ein weiterer Klassiker ist die Sprachbarriere der Deutschen. Im Laufe der Jahre haben sich Sprachfähigkeiten der Deutschen mehr und mehr verbessert. Doch immer wieder bekommt man das klassische „Denglisch“ zu hören. Aber warum spricht in Italien auch niemand deutsch? Das kann ja nicht angehen. Kommt man sprachlich nicht weiter, werden dann die Hände hinzugezogen. Mithilfe irgendwelcher Gestiken und Zeichen bekommt man schon das, was man möchte.

Es sind Klischees, die sich Deutsche seit Jahrzehnten anhören müssen. Doch sie werden eben auch immer noch bedient. Für andere Urlauber kann dies dann schon nervig werden. Schließlich möchte man im Urlaub seine Ruhe haben und sich die freie Zeit in der Sonne nicht von „Ober-Almans“, wie Deutsche mit typischen Verhaltensmustern gerne genannt werden, vermiesen lassen.