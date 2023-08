Urlaub auf Sylt: Regel-Irrsinn auf der ganzen Insel – deutscher geht es nicht

Wer einen Urlaub auf Sylt plant, hat vor allem eins im Sinn: Entspannung. Einfach mal nicht die Seele baumeln lassen, sich nicht um den sonst so stressigen Alltag kümmern – und entspannt die schöne Natur an der Nordsee genießen.

Das Letzte, was man dann braucht, ist ein ganzer Katalog an strengen Verhaltensregeln, die einem vorschreiben, was man wann, wie, wo tun und lassen kann. Doch genau das gibt es jetzt auf Sylt. Als Urlauber wird man das bestimmt spürbar mitbekommen – auch wenn Touristen gar nicht der Hauptgrund für den Regel-Wahnsinn sind, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub auf Sylt: Die Punks sind zurück

Während der ersten Wochen des Deutschlandtickets beherrschten sie bereits die Schlagzeilen: Punks auf Sylt! Plötzlich nutzten zahlreiche Menschen die billige Reise-Variante auf die Schicki-Micki-Insel an der Nordsee und machten sich dort eine gute Zeit.

Und weil die Lage im Sommer 2023 nicht groß anders aussieht, hat sich die Gemeinde Sylt nun dazu entschlossen, hart durchzugreifen. Punks, Aktivisten, Hedonisten – mehrere bunte Gruppen bevölkern die Fußgängerzonen von Westerland & Co.. Doch die Gemeinden wollen die Aktivitäten dieser Besucher heftig einschränken.

Regel-Irrsinn auf Nordsee-Insel

Deshalb herrschen an den Hotspots der Nordsee-Insel nun strenge Regeln, was „Straßenmusik“ und „Straßentheater“ angeht. Einfach mal entspannt die Gitarre auspacken und am Straßenrand ein bisschen zupfen? Plötzlich ist das nur noch zu ganz bestimmten Uhrzeiten erlaubt – auf die Minute genau geregelt.

Auch bei den Locations der „Auftritte“ wird nichts dem Zufall überlassen. Die Verantwortlichen haben bis auf den Meter genau geregelt, wie weit zwei Auftrittsorte voneinander entfernt sein müssen.

