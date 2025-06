Urlaub in Kroatien: Warnung bei Strand- und Barbesuchen – es passiert immer wieder

Kroatien ist ein tolles Urlaubsziel mit viel Sonne, Meer und entspannter Atmosphäre – und die gute Nachricht: Gewalt und schwere Straftaten sind hier eher selten. Das denken zumindest die meisten Urlaub-Fans, doch nun warnt das Auswärtige Amt.

So sollen Reisenden Obacht geben – sonst wird aus dem Ferien-Spaß, schnell eine schreckliche Erinnerung.

Urlaub in Kroatien: Auswärtiges Amt warnt Reisende

Ein Urlaub in Kroatien lockt nicht nur mit einer vielfältigen Küche, leckerem Eis und zahlreichen Stränden, sondern auch mit einer niedrigen Quote an Straßenkriminalität. Trotzdem warnt das Auswärtige Amt jetzt vor Dieben. Reisende sollten besonders in Touristengebieten wie Zagreb am Hauptbahnhof aufpassen.

++ Tragischer Vorfall auf Mallorca – Deutscher Urlauber stirbt am Strand ++

Doch damit nicht genug: Auch am Strand brechen Kriminelle häufig in Autos ein und stehlen Wertgegenstände. Zudem sind viele Ferienwohnungen und Wohnmobile nicht sicher vor den Eindringlingen. Besonders im Sommer kommt es immer wieder zu Einbruchsdiebstählen – auch unter Verwendung von Betäubungsmitteln. Doch keine Sorge: Du musst das sonnige Land nicht meiden – achte nur auf einige Dinge und dein Urlaub ist sicher.

Tipps & Tricks: So reist du sicher

Passe also gut auf deine Wertsachen, Ausweise und dein Bargeld auf (bewahre sie beispielsweise in einem geheimen Versteck auf) und nutze möglichst bargeldlose Zahlungen. Sieh zu, dass du nur das Nötigste bei dir trägst, und pass gerade in größeren Menschenmengen gut auf deine Sachen auf. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann parke möglichst auf bewachten Park- oder Campingplätzen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch Autobahnraststätten, Flughäfen, Bahnhöfe und enge Ladenpassagen solltest du vermeiden, denn dort gab es vermehrt Diebstahlversuche. Und ganz wichtig: Prüfe die Preise in Bars und Restaurants im Voraus, um böse Überraschungen zu vermeiden. Bei seltsamen Anrufen oder E-Mails solltest du skeptisch bleiben und keine persönlichen Daten herausgeben.

Und wenn du dorthin reist, solltest du auf jeden Fall Ćevapčići mit Ajvar probieren. Dieses Gericht ist ein absolutes Highlight und garantiert einen kulinarischen Hochgenuss!