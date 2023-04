Urlaub: Experte erklärt einfache Tricks – so buchst du viel günstiger

Inflation, explodierende Lebensmittel- und Energiepreise: Für viele sprengt in diesen Zeiten ein Urlaub einfach das Budget. Doch mit ein paar Tricks kannst du bei der Buchung ordentlich sparen.

Der Oster-Urlaub ist gerade erst vorbei, da stehen schon die Sommerferien vor der Tür. Wer noch nicht gebucht hat, der sollte das so langsam nachholen. Schließlich sind auch beim Urlaubbuchen die Preise gestiegen – besonders bei den Flügen!

Urlaub: Buchung über VPN kann Vorteile bringen

Aber wie RTL-Verbraucherexperte Ron Perduss weiß, kann trotzdem gespart werden. Eine Option ist zum Beispiel die Buchung über ein VPN, also ein Virtuelles Privates Netzwerk. Flug- oder Hotelpreise variieren nämlich oft. Je nachdem, von welchem Ort aus sie gebucht werden. Ganz schön ausgeklügelt: Weiß der Server, dass du in einem Land bist, das eher als „reich“ gilt, zeigt dir die Webseite höhere Preise an, als in weniger reichen Ländern.

Mit einer Buchung über VPN kannst du dem jedoch entgegenwirken, in dem du deinen Standort verschlüsselst. Du kannst so zum Beispiel als Nutzer aus Brasilien, USA oder Rumänien wahrgenommen werden.

Urlaub: Deutsche zahlen 30 Prozent mehr

Und das kann dir ordentlich beim Sparen helfen: Laut einer aktuellen Studie von NordVPN verlangen Reiseveranstalter satte 30 Prozent mehr von deutschen Touristen im Vergleich zu Urlaubern aus anderen Ländern.

Für Perduss bringt die Buchung über VPN Vorteile mit sich – er weiß aber auch um die Nachteile. „Nicht alle Reise-Webseiten, seien es Hotelseiten oder Airlines, unterscheiden nach Nationalitäten. Dazu kommt, dass man als User dann verschiedene Standorte testen muss, um den besten Preis zu finden. Manchmal ist es einfacher, die Angebote zu nutzen, die es regelmäßig gibt, also auf Last Minute, Preissuchmaschinen oder Vergleichsportale zu setzen. Auch kann es nicht schaden, Hotels direkt anzuschreiben und nach einer Rabattierung zu fragen“, sagt Perduss gegenüber RTL.