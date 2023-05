Urlaub in Spanien oder Türkei: Vorsicht vor Leitungswasser – das müssen Reisende unbedingt beachten

Sommerzeit ist Reisezeit. Auch wenn Länder wie Albanien bei Touristen immer mehr an Beliebtheit gewinnen, so entscheiden sich auch nach wie vor zahlreiche Reisende für einen Urlaub in Spanien oder der Türkei.

Meerwasser, kilometerlange Strände und die kulinarische Vielfalt sind für viele Argument genug, sich in den Flieger zu setzen. Doch bei deinem Urlaub in Spanien oder der Türkei gibt es auch einige Tücken, die du unbedingt kennen solltest. So kann dir das heimische Leitungswasser schnell gefährlich werden.

Urlaub in Spanien oder Türkei: Verbraucherzentrale warnt

Für viele Urlauber ist es die Horrorvorstellung, während ihrer Reise krank zu werden. Wenn man sich an die regulären Hygieneregeln wie regelmäßiges Hände waschen hält, kann einem nicht viel passieren. Dennoch sollte man sich auch der Tatsache bewusst sein, dass in fremden Ländern nicht unbedingt die gleichen Hygiene-Standards wie in Deutschland gelten.

Weitere News:

Demnach ist das Leitungswasser in Deutschland laut Experten der Verbraucherzentrale problemlos trinkbar. Anders sieht es da etwa in Spanien, speziell den Kanarischen Inseln oder der Türkei aus. In insgesamt 180 Ländern sollten Touristen laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control (CDC) auf keinen Fall ungefiltertes Wasser trinken.

Auch DARAUF solltest du verzichten

Und das hat einen guten Grund. Eine Statistik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) belegt Erschreckendes. Demnach seien rund 80 Prozent aller Reiseerkrankungen auf verunreinigtes Trinkwasser zurückzuführen. Wenn dir deine Gesundheit wichtig ist, solltest du also besser darauf verzichten, in deinem Urlaub in Spanien oder der Türkei Leitungswasser zu trinken.

Gleiches gilt übrigens für Eiswürfel, denn Kälte macht potenziellen Erregern meist nichts aus. Wenn du nicht riskieren willst, während deiner Reise krank zu werden, solltest du nur kommerziell abgefülltes Wasser aus dem Supermarkt trinken und außerdem darauf achten, dass Becher und Gläser, aus denen du trinkst, sauber sind.