Urlaub in Spanien, Kroatien und Co: Gefahr für Touristen macht sich breit – sie wirkt so unscheinbar

Auch in diesem Sommer werden Millionen Deutsche ans Mittelmeer reisen, um sich im Sommer vom stressigen Alltag zu erholen. Doch wer Urlaub in Spanien, Kroatien oder anderen mediterranen Ländern macht, sollte sich in Acht nehmen.

Derzeit macht sich im Mittelmeer eine fiese Gefahr breit. Sie kann für Touristen äußerst bedrohlich werden. Dabei wirkt sie zunächst so unscheinbar. Beim Urlaub in Spanien, Kroatien oder der Türkei sollte man sich demnächst also vorsehen. Worum geht’s?

Urlaub in Spanien, Kroatien und Co.: Vorsicht im Meer!

Die Rede ist vom Rotfeuerfisch. Dieser ist eigentlich im weit entfernten östlichen Pazifik zuhause. Doch niederländische Forscher fanden nun heraus, dass der Fisch sich zuletzt auch im Mittelmeer immer weiter ausbreitete, wie das Fachmagazin „NeoBiota“ berichtet.

Sieht alles andere als angsteinflößend aus: Doch der Rotfeuerfisch hat es faustdick hinter den Flossen. Foto: imago/imagebroker

Die Gründe liegen auf der Hand: Die Wassertemperatur des Mittelmeers stieg in den vergangenen Jahrzehnten stark an. Dadurch fühlt der Rotfeuerfisch sich mittlerweile auch im Mittelmeer wohl.

Auch interessant: Urlaub in Spanien: Nächste Touristen-Abzocke! Urlauber sollten hier genau aufpassen

Rotfeuerfisch: Klein, aber oho!

Auf den ersten Blick wirkt der Rotfeuerfisch unscheinbar und harmlos. Rotfeuerfische werden nur etwa 20 bis 30 Zentimeter groß. Und aufgrund ihres runden Körpers sowie ihrer prunkvollen Flossen haben sie nicht das typische Erscheinungsbild eines Raubfisches, wie es zum Beispiel beim Hecht der Fall ist.

+++ In diesen europäischen Touristen-Hotspots werden Reisende über den Tisch gezogen +++

Doch der Schein trügt: Rotfeuerfische sind extrem gefährlich. Denn in den Stacheln der Rückenflosse befindet sich ein enorm starkes Gift. Dieses kann bei Menschen zu erheblichen Schwellungen und sogar Nekrosen oder auch Übelkeit sowie Bewusstseinsstörungen führen.

Urlaub in Spanien, Kroatien und Co: Gefahr im Meer

Alarmierend für Menschen, die in ihren Urlaub in Spanien, Kroatien, der Türkei oder anderen Mittelmeer-Ländern verbringen wollen: Der Rotfeuerfisch ist keineswegs scheu und schwimmt gern auf Menschen zu. Die gute Nachricht hingegen: Der Fisch ist von Natur aus nicht aggressiv. Zudem ist der Rotfeuerfisch nachtaktiv und versteckt sich tagsüber meist.

Dennoch gilt beim Urlaub in Spanien, Kroatien und Co: Wer ins Meer geht, sollte aufpassen.