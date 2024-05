Urlaub in Europa: In diesen beliebten Touristen-Spots werden Reisende über den Tisch gezogen

Wer einen Urlaub in Europa plant, der muss darauf gefasst sein, dass an der ein oder anderen Stelle fiese Touristenfallen lauern. Taschendiebstähle, Kreditkartenmaschen und falsche Straßenmusiker sind den meisten ein Begriff, doch einige Betrüger haben Tricks auf Lager, die selbst den routiniertesten Städteurlaubern nicht auf den ersten Blick auffallen. Bei DIESEN beliebten Reisezielen müssen Touristen besonders vorsichtig sein.

Urlaub in Europa: Vorsicht, Betrugsmasche!

Wo viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und gedankenverloren ihren Urlaub und eine neue Stadt genießen, haben Betrüger oft ein leichtes Spiel. Smartphones werden für Fotos aus der Tasche geholt, sodass der Geldbeutel ungeschützt offen dar liegt und im Gedränge wird die ein oder andere Rempelei gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Doch dieses Verhalten ist so manch einem Urlauber bereits teuer zu stehen gekommen. Verschwundene Wertgegenstände sind für Touristen, die Urlaub in Europa machen, leider keine Seltenheit. So kommst du tückischen Betrugsmaschen auf die Schliche.

Wer sich Rom zum Reiseziel gemacht hat, der sollte sich vor allem vor falschen Gladiatoren im Kolosseum in Acht nehmen. „Der Betrug besteht darin, dass sich Einheimische als Roms falsche Gladiatoren verkleiden (…) und ihre touristischen Opfer angeblich auffordern, ein „kaiserliches Selfie“ mit ihnen vor dem Kolosseum zu machen und dann Geld zu verlangen“, heißt es in einem Bericht einer Reiseexpertin von „Colosseum Tours & Tickets“.

Doch das war längst nicht alles! Taschendiebstahl in Barcelona, Taxi-Betrug am Flughafen Charles de Gaulle in Frankreich und falsche Straßenmusiker in Berlin – besonders an überfüllten Plätzen und wenn die Touristen mit der Umgebung und der Sprache nicht vertraut sind, tappen sie besonders schnell in die Falle.

Wer am Ende vom Urlaub in Europa auch all seine Sachen wieder mit nach Hause nehmen möchte, der sollte Wertgegenstände gut verschlossen und in Sichtweite halten und fragliche Touristenattraktionen dankend ablehnen.