Urlaub in Griechenland: Tourist bestellt Aperol Spritz – bei der Rechnung kippt er hinten über!

Was wäre ein Urlaub in Griechenland ohne ein erfrischendes Getränk? Egal, ob nun mit oder ohne Alkohol – dank der riesigen Auswahl der Restaurants und Lokalitäten vor Ort, ist für jeden das Richtige dabei.

Besonders begehrt bei Touristen ist Aperol Spritz. Das orange alkoholische Mixgetränk gilt als das Sommergetränk schlechthin. Kein Wunder also, dass auch in der Ägäis die Menschen darauf abfahren. Und das scheint manch Gastronom ordentlich auszunutzen.

Urlaub in Griechenland: Damit zieht Santorini die Touristen in den Bann

Griechenland gehört zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Vor allem die zahlreichen Inseln des Landes sind wahre Touristenmagneten und ziehen jedes Jahr die Massen an. Besonders bekannt und begehrt bei Urlaubern ist Santorini.

Das Paradies im Ägäischen Meer zieht die Besucher mit seinen typischen weißen, in Felsen gebauten Häusern und der atemberaubenden Naturlandschaften in seinen Bann. Kristallklares Meer, spektakuläre Klippen und echte Vulkanstrände sorgen für einen unvergesslichen Urlaub.

So viel musste ein Urlauber für einen Aperol Spritz in Griechenland zahlen

Ein echter Traum für die Touristen, die ihre Zeit auf der Insel in vollen Zügen genießen. Neben einer perfekten Unterkunft, Badesachen und Sonnenbrille darf für viele dabei auch ein Aperol Spritz nicht fehlen. Das Getränk, welches meist aus Prosecco, Aperol und Mineralwasser besteht, ist für viele das Urlaubs-Must-have.

Dem sind sich längst auch die Gastronomen auf Santorini bewusst und verlangen teils unfassbare Summen für das Getränk. Vergangenes Jahr soll laut „TZ“ ein Tourist für einen Aperol Spritz in einer Bar 14 Euro bezahlt haben. Als der Keller die Rechnung brachte, traute er zunächst seinen Augen nicht.

Zum Vergleich: In Deutschland liegt aktuell der Durchschnittspreis für einen Aperol Spritz bei 7,32 Euro. In Griechenland scheinen sich längst andere Summen etabliert zu haben. Mancherorts werden sogar 18 Euro für das Mixgetränk verlangt, wie ein Test von Peter Giesel in der Sendung „Achtung Abzocke“ zeigt. Der Genuss eines Aperol Spritz wird zunehmend zur kostspieligen Angelegenheit für Touristen.