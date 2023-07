Sonne, Strand und Meer – für viele im Sommer unverzichtbare Komponenten. Um das zu bekommen, nehmen viele Deutsche auch mehr oder weniger weite Reisen auf sich. Der Urlaub in Italien und Spanien stand dabei bislang hoch im Kurs – wenn denn die steigenden Preise nicht wären.

Denn so langsam werden die Ferien in besagte Regionen zum regelrechten Luxus und sind für viele einfach unbezahlbar. Doch dein Urlaub ist trotzdem nicht verloren. Ein Land mausert sich jetzt nämlich zum neuen Trendziel und wird auch deinem Kontostand gefallen.

Urlaub in Spanien und Italien war gestern

Erst kürzlich haben wir Albanien als neues Trendland vorgestellt. Eine spektakuläre Landschaft, zahlreiche Sehenswürdigkeiten kombiniert mit günstigen Hotel- und Flugpreisen macht es in diesem Jahr zur neuen Ferienattraktion.

Aber nicht nur in Albanien locken günstige Preise – auch in der Türkei treffen deutsche Urlauber derzeit auf günstige Konditionen. Denn hier ist das Preisniveau laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamts derzeit neben Albanien am günstigsten. Um satte 56 Prozent günstiger ist es in der Türkei derzeit im Vergleich zu Deutschland – und das betrifft nicht nur die Restaurants, sondern auch die Hotels.

Der bittere Grund für die günstigen Preise: Die Landeswährung – Türkische Lira – ist derzeit auf Talfahrt. Bekam man laut der „Süddeutschen Zeitung“ vor einem Jahr für einen Euro noch 18 Lira, sind es derzeit einfach 26 Lira. Doch auch die fehlenden Touristen aus der Ukraine und Russland führen dazu, dass mehr Hotels freie Zimmer haben. Diese bieten sie deshalb zu günstigeren Preisen an, damit sie nicht leer bleiben.

Des einen Freud, des anderen Leid

In diesem Jahr sprechen Experten für die Türkei bereits von einem Rekordjahr. Denn satte 40 Prozent mehr Touristen reisen hier hin. Im vergangenen Jahr haben laut der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) 5,3 Millionen Deutsche einen mindestens fünftägigen Urlaub in der Türkei verbracht. Das hat das Land auch dazu veranlasst, neue Hotels zu bauen, um dem Ansturm gewachsen zu sein.

Weitere News:

Während Touristen sich ob dieser Aussichten freuen und es wahrscheinlich gar nicht abwarten können, den Urlaub in die Türkei zu buchen, bedeutet das für die türkische Landesbevölkerung Verheerendes. Denn ein Großteil der Reisenden nutzt lieber die All-inclusive-Angebote ihrer Hotels, anstatt ihr Geld in den Städten und Gemeinden auszugeben. Außerdem verdienen viele Angestellte in der Türkei gerade mal den türkischen Mindestlohn von 8.500 Lira (umgerechnet 330 Euro). Die starke Inflation im Land hat aber auch die Preise in sämtlichen Bereichen angehoben und führt bei den Einheimischen zu Ebbe im Geldbeutel.