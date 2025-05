Urlaub in Spanien & Griechenland war gestern – das sollten Touris jetzt auf dem Schirm haben

Du bist noch auf der Suche nach dem perfekten Urlaub und fragst dich, welche Orte aktuell besonders beleibt sind? Dann dürfte dich diese Information interessieren: Der Hype um einen Urlaub in Spanien und Griechenland nimmt offenbar ab.

Stattdessen sind jetzt ganz andere Reiseziele für einen Urlaub im Kommen. Sie versprechen dir den perfekten Mix aus Erholung und Spaß und bieten zahlreiche beeindruckende Sehenswürdigkeiten.

Urlaub: Diese Orte sind aktuell im Trend

Nach den Buchungsdaten der Reiseplattform „Omio“ haben sich die Buchungen für Fähren aus Deutschland im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 verdoppelt. Sie liegen also voll im Trend! Schon jetzt sollen die Buchungen für die Fährsaison 2025 über dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums liegen. Besonders beliebt für einen Urlaub sind:

Verbindungen entlang der Amalfiküste (z. B. Neapel–Positano: +210 %)

Inselhopping in Kroatien (Split–Hvar: +172 %)

Kurztrips zwischen Helsinki und Tallinn (+64 %)

Mittlerweile zieht es immer mehr Reisende zu entschleunigten, individuellen und flexiblen Reiseformen – fernab der traditionellen Flugrouten, wie die Reiseplattform „Omio“ ermittelte. Deshalb setzen Touris bei ihrem Urlaub auf Fährreisen, Kreuzfahrten und Co. Dieser Meinung sind offenbar auch andere Reise-Experten.

Kreuzfahrten überzeugen mit Abwechslung

„Wir haben die Familien, die Einzelreisenden und die Paare, die meiner Meinung nach der Coronakrise sagen: jetzt erst recht. Gerade die älteren Leute sagen, solange ich noch fit, bin, möchte ich mir den Traum erfüllen“, erklärt Rebekka Woodroffe vom Reisebüro Hohe See aus Düsseldorf dem „WDR“.

Sie ist der Meinung, der Boom lege bei einem Kreuzfahrt-Urlaub an der Abwechslung. „Ich habe eine Woche ein Zimmer wie in einem Hotel, wache aber jeden Tag in einem anderen Hafen auf.“