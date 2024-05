Urlaub in Spanien, Griechenland und Co: Absolute Pflicht – diese Dinge müssen Reisende unbedingt dabei haben

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und die Blumen blühen an jeder Ecke. Klare Anzeichen dafür, dass bald die Ferienzeit beginnt. Viele Menschen nutzen den Sommer für einen Urlaub in Spanien, Griechenland oder Italien.

Wenn da nur das Packen nicht wäre. Kurz vor der Abreise wird es oft hektisch. Wir verraten dir, was du in deinem Urlaub in Spanien, Griechenland und Co. definitiv dabei haben solltest.

Urlaub in Spanien, Griechenland und Co.: Das musst du dabei haben

Unter dem Sonnenschirm am Pool liegen, ausgedehnte Spaziergänge am Strand und mediterrane Köstlichkeiten. Wer seinen Urlaub am Mittelmeer plant, hofft auf die große Flucht aus dem Alltag. Doch was, wenn du auf deiner Reise plötzlich krank wirst? Leider ist das durch Klimaanlagen auf der Reise oder verunreinigte Speisen keine Seltenheit.

Fieber, Durchfall und Co. haben so manchen Urlaub zum Desaster werden lassen. Wohl denjenigen, die vorgesorgt haben und eine Reiseapotheke dabei haben. Doch welche Medikamente sind absolute Pflicht, damit du im Notfall sofort handeln kannst?

Das gehört in die Reiseapotheke

Laut „Stiftung Warentest“ solltest du unbedingt fieber- und schmerzlindernde Medikamente dabei haben. Außerdem solltest du Nasenspray und Produkte zur Wundversorgung (Heft- und Rollenpflaster, Mullbinden, elastische Binden, sterile Wundkompressen und Einmalhandschuhe) immer dabei haben. Denn am häufigsten ziehen sich Urlauber nach Angaben der „DAK“ Erkältungen und kleine Verletzungen zu.

Insbesondere bei Reisen in tropische Länder sind Mittel gegen Durchfall und Übelkeit sehr ratsam. Wer sich den Magen verdorben hat, kann sich mit Elektrolytpulver schneller wieder aufpäppeln. Gegen größere und kleinere Plagegeister helfen zudem Repellents (Mücken und Zecken) sowie Pinzetten. Vor allem bei Kindern empfiehlt es sich zudem, ein Fieberthermometer dabei zu haben. Und natürlich Medikamente, die hinsichtlich der Wirkstoffe und Dosierung auf die Bedürfnisse der Kleinen angepasst sind. Bei Beschwerden von Neugeborenen und Säuglingen rät „Stiftung Warentest“ allerdings dazu, sich nicht allein auf die Hausapotheke zu verlassen, sondern in jedem Fall zum Arzt zu gehen.

Für weitere Fragen zur Reiseapotheke stehen Ärzte und Apotheken jederzeit zur Verfügung.