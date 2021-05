Urlaub an der Nordsee: Einwohnerin will dringend etwas loswerden – „Unfassbar anstrengend“

Für viele Urlauber ist Sankt Peter Ording an der Nordsee ein beliebtes Urlaubsziel. Der Ort befindet sich auf der Halbinsel Eiderstedt in Schleswig-Holstein. Im Jahr 2020 übernachteten trotz der Corona-Pandemie 1,3 Millionen Gäste in dem Ferienort. Im Jahr 2019 waren es noch 1,6 Millionen. Wir präsentieren Dir fünf Fakten, die den Ort für viele Urlauber so beliebt macht.

Diese Worte gehen runter wie Öl!

Endlich ist wieder ein unbeschwerterer Urlaub an der Nordsee möglich. Die Corona-Inzidenzen sinken im ganzen Land, das Wetter wird im Juni sonniger und wärmer und nicht wenige verreisen über die Feiertage, um Urlaub an der Nordsee zu machen.

Jetzt hat sich eine Einwohnerin des beliebten Urlaubsortes Sankt Peter-Ording zu Wort gemeldet, weil sie etwas loswerden will – und ihre Worte haben es in sich, wie unser Partnerportal berichtet.

Besonders am Pfingstwochenende hat es unter den Einwohnern Ärger gegeben, weil viele Tagestouristen und Übernachtungsgäste in den Urlaubsort gekommen sind. Eine langjährige Bewohnerin hat davon die Nase gestrichen voll. Sie hat auf Facebook einen bewegenden Appell veröffentlicht, der es in sich hat.

Zahlreiche Autos und Wohnmobile parken am Strand von Sankt Peter-Ording. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Sie beginnt ihren Beitrag laut so: „Ich möchte mal was los werden. Ja, der Ort ist voll. Ja, es gibt rücksichtslose Menschen. Ja, es ist gerade etwas schwierig. Aber es gibt auch soviel Positives.“ Dann berichtet sie von ganz besonderen Begegnungen mit einigen Gästen, die sie während ihrer Arbeit in einem kleinen Hotel getroffen hat.

Das ist Sankt Peter-Ording:

Der Küstenort Sankt Peter-Ording liegt im Südwesten der Halbinsel Eiderstedt in Schleswig-Holstein.

Sankt Peter-Ording ist in vier Ortsteile gegliedert: Böhl, Bad, Dorf (Süd) und Ording. Dort leben insgesamt 3.997 Menschen.

Nach den Übernachtungszahlen ist Sankt Peter-Ording in Schleswig-Holstein das führende Seebad auf dem Festland. 2019 zählte der Küstenort 1.617.211 touristische Übernachtungen.

Sankt Peter-Ording hat als einziges deutsches Seebad eine eigene Schwefelquelle und trägt daher die Bezeichnung „Nordseeheil- und Schwefelbad“.

Bekannt ist der Küstenort auch für seine Pfahlbauten am Strand.

Von 1994 bis 1997 wurde in Sankt Peter-Ording die ARD-Serie „Gegen den Wind“ produziert.

Urlaub an der Nordsee: Hotel-Mitarbeiterin bedankt sich bei Gästen

Die Frau weiter: „Lebe und arbeite hier seit Jahrzehnten und kann mich nicht daran erinnern, dass ich so vielen positiven, rücksichtsvollen, verständnisvollen und kommunikativen Gästen begegnet bin. Diesen möchte ich einfach mal ‚Danke‘ sagen, dass ihr euch an alles haltet.“

