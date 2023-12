Urlaub wird jetzt teurer – neue Steuerpläne treffen Reisende ins Mark

Das Jahr geht zur Neige, der nächste Sommer-Urlaub ist bei vielen schon geplant. Eigentlich wäre jetzt Zeit zum Entspannen. Doch da trifft diese Nachricht natürlich einen Nerv.

+++ Kreuzfahrt: Neue Regel für Urlauber! Wenn du sie nicht kennst, fällt deine Reise ins Wasser +++

Dein Urlaub wird ab kommendem Jahr nun noch teurer als sowieso schon. Entscheidend ist nämlich, wie du zu deinem Urlaubsziel kommst, ob mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug. Je nachdem droht jetzt eine Steueranhebung.

Bundesregierung plant Erhöhung der Flugticketsteuer

Und zwar will die Bundesregierung die Steuern auf Flugtickets anheben – als Teil der Planung für den Bundeshaushalt 2024. In der Haushaltskrise muss an jeder Ecke eingespart oder neue Wege für Einnahmen erschlossen werden. Eine Steueranhebung auf Tickets für Passagierflüge scheint der Ampel da der Richtige.

Hier kommt auf Urlauber ebenfalls eine große Veränderung zu: Flughafen Köln/Bonn: Damit hätte niemand gerechnet – DAS betrifft jetzt viele Passagiere

Die Abgabe für den Luftverkehr soll angepasst werden, wie ein Sprecher der Bundesregierung am Dienstag (19. Dezember) ankündigt. Dafür ist eine andere Idee nun erst einmal vom Tisch.

Kerosinsteuer kommt jetzt doch nicht

Eigentlich hatte das Wirtschaftsministerium angekündigt, „Kerosin im nationalen Luftverkehr zukünftig besteuern“ zu wollen. Doch dazu wird es nun nicht kommen. Der Treibstoff für die Flieger bleibt von der Energiesteuer befreit. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft dürfte diese Entscheidung begrüßen, hatte er zuvor große Kritik an den Plänen geübt.

Mehr tagesaktuelle News:

Dafür trifft die Erhöhung der Steuern auf Ticketpreise nun die Fluggesellschaften. „Dies würde ab 2024 zu Mehreinnahmen von bis zu 580 Millionen Euro jährlich führen“, so ein Sprecher der Bundesregierung. (mit dpa)