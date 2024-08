Urlaub: Nächstes Verbot trifft Touristen ins Mark – für einige wird es besonders hart

Wen die Regeln im eigenen Land manchmal etwas auf den Senkel gehen, der findet in dem ein oder anderen Urlaubsland noch ein paar entspanntere Momente. Doch auch damit ist bald Schluss. Während es in Deutschland schon länger ein Verbot gibt, gehen nun auch andere EU-Länder in diese Richtung.

Und das dürfte vor allem eine Gruppe Reisender stören. Schließlich durften sie dort bis zuletzt noch ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.

Raucher haben im Urlaub kaum zu lachen

Hierzulande gehören Raucher-Kneipen mehr oder minder bereits der Vergangenheit an. Im Bahnhof darf nur noch in speziellen Bereichen geraucht, in Klubs nur noch im „Raucher-Käfig“ gezündelt werden. Nur im Freien ist das Rauchen noch so gut wie uneingeschränkt möglich. Doch auch in Parks, an Stränden und selbst auf offener Straße wird Rauchern nun ein Riegel vorgeschoben.

Brüssel will die EU bis 2040 zu einer kompletten Nichtraucher-Zone machen. Doch selbst außerhalb der EU greifen nun härtere Maßnahmen. Während die USA bekannterweise scharfe Antirauchergesetze verfolgt, zieht nun auch Mexiko nach. Selbst E-Zigaretten sind verboten.

Urlaub: Geheimtipps für Raucher

Ob im Park, am Strand, auf der Straße – egal wo – Mexiko verbietet selbst das Rauchen von E-Zigaretten. Nur in der eigenen Wohnung oder auf Privatgelände darf noch der Stängel angezündet werden, wie „welt.de“ berichtet. Auch in Italien, Frankreich oder Spanien, selbst auf Mallorca geht der Trend immer mehr in Richtung eines totalen Raucherverbots.

Einziger Geheimtipp bleibt da wohl nur noch Korea. Hier darf man selbst im Bus noch rauchen. E-Zigaretten kann man dafür vollends in Russland genießen, die fallen hier nicht unter das Rauchverbot. Doch deswegen in diese unsicheren Länder zu reisen, dürfte wohl keine Alternative sein. Dann doch lieber nach Griechenland oder Kroatien, wo die Regeln noch nicht ganz so streng sind wie im Rest der EU.