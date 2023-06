Für Souvenirs, Restaurantbesuche und Aktivitäten geben Touristen im Urlaub an der Ostsee gerne mal ein paar Taler mehr aus. Doch es gibt auch unliebsame Kosten wie Parkgebühren.

Ein Mann hat sich in seinem Urlaub an der Ostsee nun fürchterlich aufgeregt, als er plötzlich ein Knöllchen an seiner Parkscheibe kleben hatte. Zumal er auf dem Parkplatz am Timmendorfer Strand zuvor nie habe zahlen müssen. Unser Partnerportal „Moin.de“ hat mit ihm gesprochen.

Urlaub an der Ostsee: Parkgebühr sorgt für Aufregung

Zur Hochsaison ist es am Timmendorfer Strand manchmal grundsätzlich schwierig, einen Parkplatz zu finden. Wenn dann auch noch für jede angebrochene Stunde hohe Kosten anfallen, ist der Ärger vorprogrammiert. So erging es auch vor kurzem einem Touristen im Urlaub an der Ostsee.

Zehn Jahre lang habe er auf der Fläche parken können, ohne jemals Gebühren befürchten zu müssen. Als er nach seinem jüngsten Aufenthalt plötzlich ein Strafticket in der Hand hielt, mit der Aufforderung 20 Euro zu zahlen, konnte er es kaum glauben. Deshalb wendete sich der aufgebrachte Tourist mit einer Mail an die Stadtverwaltung in Timmendorf.

Urlaub an der Ostsee: Ärger geht weiter

„Zunächst dachte ich, dass es sich um eine Verwechselung handelt. Nachdem ich mich dann vor Ort auf Recherche begeben hatte, fand ich an der Einfahrt einen kleinen fast unscheinbaren Hinweis, dass dieser Parkplatz inzwischen kostenpflichtig ist. Ein mickriger Hinweis, den Gewohnheitsparker überhaupt nicht registrieren aufgrund der Platzierung sowie der Größe.“

