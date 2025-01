Urlaub an der Ostsee: Doris (74) will noch einmal an den Strand – Freunde begleiten sie auf ihrer letzten Reise

Die schwerkranke Doris (74) hat noch einen großen Herzenswunsch, sie will noch ein letztes Mal den Strand sehen und Urlaub an der Ostsee machen. Diese große Reise muss sie jedoch nicht alleine antreten, denn ihre Freunde und das Team von „Wünschewagen“ begleiten sie auf ihren wahrscheinlich letzten Ausflug.

Eins macht Doris Leben aus: Sie war immer gerne für ihre Mitmenschen da. So hat sie unter anderem stolze 14 Jahre ehrenamtlich bei dem Sozialwerk Vinnhorst gearbeitet, das Projekt lebendigen Adventskalender unterstützt und war immer zur Stelle, wenn man sie brauchte. Das ist nur einer von vielen Gründen, warum Doris von ihren Kollegen so sehr geschätzt wird.

Das Team des Sozialwerks Vinnhorst begleitet Doris

Jetzt sind ihre Kollegen für sie da, denn Doris ist an einem Hirntumor erkrankt. Wie das Team von „Wünschewagen“ auf Instagram berichtet, „raubt ihr dieses mittlerweile alle Kraft. Sie kann nicht mehr aus eigener Kraft stehen, Worte werden weniger. Sie kommuniziert durch Gesten.“ Doch trotz ihrer schweren Erkrankung ist Doris tapfer und kämpft weiter.

Jedoch hat Doris noch einen großen Wunsch, denn sie will das letzte Mal ihren Urlaub an der Ostsee verbringen. Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, allesamt betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), sind genau für diese oft sterbenskranken Menschen da. Für diejenigen, die sich noch einen letzten Wunsch erfüllen wollen. Das kann alles sein, von einem Ausflug zum Zoo bis zu einem letzten Familienbesuch. Für Doris war ihr größter Wunsch, noch einen letzten Tag am Strand in Travemünde zu verbringen.

Diese letzte Reise sollte sie jedoch nicht alleine antreten, denn ihre ehemaligen Kollegen und Freunde vom „Sozialwerk Vinnhorst“ wollten sie unbedingt begleiten. Um Doris Reise zum Strand auch richtig zu feiern, trägt das ganze Team Buttons mit der Aufschrift: „Bei uns kämpft niemand alleine“. Nachdem Doris hier ganzes Leben für andere da gewesen ist, will das Team des Sozialwerks jetzt für sie da sein.

Urlaub an der Ostsee: Feier in Travemünde

Ihre Freunde haben für den Urlaub an der Ostsee auch einiges vorbereitet und viel Essen und Trinken mitgenommen. Am Strand in Travemünde angekommen, wurde regelrecht ein „fürstliches Buffet aufgebaut“. Wie das Team von Wünschewagen berichtet, genoss Doris ihre Zeit am Strand herzlichst: „Es wird angestoßen, das Leben gefeiert. Die Freundschaft! Doris ist mittendrin. Gut geht es ihr. Sie genießt das bunte Treiben und die Aussicht auf ihre Ostsee.“

Die ganze Zeit mit dabei – ein kleines Plüsch-Schweinchen, das Doris von ihrem Urenkel erhalten hat. Seitdem Doris erkrankt ist, wurde das Kuscheltier zu ihrem treuen Begleiter und Beschützer. Nach einem wunderschönen Tag am Strand signalisiert Doris, dass sie wieder nach Hause möchte, da sie keine Kraft mehr hat. Sie konnten einen wunderschönen Urlaub an der Ostsee erleben und das sogar „mit all ihren Herzensmenschen.“