Hanns-Rüdiger macht Urlaub an der Ostsee – er wird nie wieder zurückkehren

Für viele Menschen sind Nord- und Ostsee wahre Herzensziele. Gefühlt kann man nirgendwo anders so herrlich entspannen und die Natur genießen wie dort. Auch Hanns-Rüdiger liebt den Urlaub an der Ostsee. Jahrelang reiste er gerne dorthin.

Doch inzwischen gibt es dabei ein großes Problem. Kann er noch einmal an seinen Sehnsuchtsort reisen?

Hanns-Rüdiger macht Urlaub an der Ostsee – und kehrt nie wieder zurück

Hanns-Rüdiger ist als Berliner früher oft mit seinen Liebsten in den Urlaubsort Zingst an der schönen Ostsee gereist. Doch das ist ihm inzwischen kaum noch möglich. Leider ist er vor mehr als zehn Jahren schwer erkrankt und lebt inzwischen in einem Pflegeheim, wie unser Partnerportal „Berlin live“ berichtet. Doch die Erinnerung an die Halbinsel, die ihm immer wieder pure Urlaubsfreude geschenkt hat, lässt ihn nicht los. Er möchte noch einmal im Leben dorthin. Auch wenn es wohl das letzte Mal sein wird.

Zum Glück gibt es für solche Fälle den Berliner ASB-Wünschewagen. Die Mitarbeiter tun alles dafür, schwerkranken Menschen ihren letzten Herzenswunsch zu erfüllen. Und so bekommen auch Hanns-Rüdiger und seine Frau Heidi die Chance noch einmal zusammen einen kurzen Urlaub an der Ostsee zu erleben. Die traumhafte Aussicht auf das Meer, der Duft der grünen Kiefernwälder und leckerer fangfrischer Fisch machten das Erlebnis perfekt.

Ganz besondere Erlebnisse per Kamera festgehalten

Mit dabei bei diesem besonderen Ausflug: eine Fotografin aus dem Wünschewagen-Team. Sie hielt die schönsten Momente in Bildern fest.

