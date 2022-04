Urlaub an der Ostsee: Diese Entwicklung jagt Menschen einen Schock ein – „Versyltung“

Die Osterferien und im vollen Gange und viele verbringen ihre wohlverdiente Auszeit mit einem Urlaub an der Ostsee.

Die vergangenen Jahre waren auch für die Tourismusbranche turbulent. Dennoch scheinen sich nicht alle über einen Urlaub an der Ostsee zu freuen, wie unsere Kollegen bei MOIN.de berichten.

Urlaub an der Ostsee weiterhin sehr beliebt

Wenn man überhaupt sagen kann, dass die Pandemie etwas Gutes an sich hatte, dann vielleicht, dass immer mehr Menschen schöne Orte in Deutschland finden. So waren Urlaube an der Nord- oder Ostsee sehr beliebt und sind es noch.

----------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

----------------------

Urlaub an der Ostsee ist seit Corona immer beliebter. Darüber freuen sich jedoch nicht alle. (Archivbild) Foto: IMAGO / Leo

Volle Strände und belegte Pensionen freut vor allem die Tourismusbranche auf Rügen, Usedom und dem Timmendorfer Strand. Laut MOIN.de hat der Touristenansturm allerdings auch seine Schattenseiten.

Urlaub an der Ostsee: Einwohner sprechen von „Versyltung”

„Versyltung” ist dabei das Wort der Stunde. Denn die Einwohner an den beliebten Ostseeregionen bekommen vor allem die steigenden Preise auf dem Immobilienmarkt zu spüren. Überhaupt erst eine Wohnung zu finden, werde zunehmend schwerer.

----------------------

Mehr zum Thema Urlaub:

----------------------

Wie sich das auf das Klima zwischen Touristen und Einheimischen auswirkt, erklären unsere Kollegen bei MOIN.de. (neb)