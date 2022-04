Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrt: Brief von Aida sorgt für Schock-Moment – Reisende sollten davon wissen!

Es ist ein großer Schock für eine Kreuzfahrt-Kundin, als sie einen Brief von Aida bekommt. Die Urlauberin nimmt zunächst an, die Nachricht vom Kreuzfahrt-Unternehmen sei eine Erinnerung an ihre bevorstehende Reise. Die hatte die Frau kurz zuvor gebucht.

Doch was in besagtem Schreiben steht, ist alles andere als erfreulich, wie unser Partnerportal Moin.de berichtet.

Kreuzfahrt: Brief von Aida sorgt für Schock bei Urlauberin

Als die Kreuzfahrt-Urlauberin den Brief vorfindet, ist sie sich sicher, dass man ihr seitens des Unternehmens eine gute Reise wünschen will. Doch dem ist nicht so.

Das ist das Kreuzfahrt-Unternehmen Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Im Jahr 1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

Kreuzfahrt: Reisende soll über 2000 Euro nachzahlen

Vielmehr ist es eine Zahlungs-Erinnerung vom 24. Juli 2021. Eine Nachzahlung einer Kreuzfahrt-Reise von vor eineinhalb Jahren also. Die Frau ist perplex. Nicht nur wird von ihr verlangt, 2.094 Euro nachzuzahlen, auch hatte sie 2021 gar keine Reise mit der Aida gemacht.

Das Kreuzfahrtunternehmen versichert nach Anfrage der Frau schließlich, den Brief nicht verschickt zu haben. Doch was hat es also damit auf sich?

Sowohl die Frau als auch Aida haben eine Vermutung. Auf Facebook wendet sich die Reisende an andere Kreuzfahrt-Liebhaber, um alles aufzuklären.

Was nun der Grund für den mysteriösen Brief an die Kreuzfahrt-Urlauberin ist, das erfährst du bei Moin.de. (jhe)