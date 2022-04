Ostsee: Urlaubsorte bald voller Briten? Das steckt dahinter

Die Insel Rügen ist für viele Ostsee-Urlauber ein beliebtes Reiseziel und kann als touristische Hochburg bezeichnet werden. Grund dafür sind die feinsandigen Strände und das große Gast- und Kulturangebot. Wir verraten euch fünf Dinge, über die malerische Insel in Mecklenburg-Vorpommern, die Du vielleicht noch nicht wusstest.

Deutschland ist der Deutschen liebstes Urlaubsland. Wer kann es uns verübeln: Berge, Wälder, Nord- und Ostsee – Deutschland hat einiges zu bieten.

Doch dieses Jahr könnten auch viele Briten ihren Urlaub hier verbringen. Besonders die Ostsee wird im Vereinigten Königreich stark nachgefragt sein. Grund dafür ist ein besonderer Zeitungsartikel.

Ostsee: Britische Zeitung empfiehlt die deutsche Küste

„Wunderschöne Strände in Deutschland, von denen du noch nie gehört hast” – das titelt eine von Großbritanniens größten Zeitungen, der „Daily Telegraph”. Das berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“.

---------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

---------------

Und der Titel des Artikels ist Programm. Demnach sei Deutschland zwar für Burgen und Berge bekannt – aber dass es im Norden des Landes auch wunderschöne Strände gibt, dürfte wohl noch nicht jeder Brite wissen.

Ein Urlaub an der Ostsee könnte bei den Briten dieses Jahr hoch im Kurs stehen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / BildFunkMV

Laut dem englischen Artikel sei die deutsche Küste zwar nicht so exotisch, wie die beliebten Urlaubsstrände im Süden, doch mindestens genau abwechslungsreich.

Ostsee: Ein Urlaubsort, „ideal zum Entspannen“

Der „Daily Telegraph“ lobt die Ostseeküste in höchsten Tönen. Hier gäbe es zum Beispiel „ruhige Kurorte, die ideal zum Entspannen sind, klassischen Strände für Sonnenanbeter mit speziellen Abschnitten für freizügige Nacktbader, Inseln ohne Einwohner und Autos, wilde und windige Küsten, die sich perfekt für Surfer und Wassersportler eigenen, und Naturreservate mit malerischen Wanderwegen.”

-----------------------

Mehr zum Urlaub an der Ostsee:

-----------------------

Dazu sind die Badeorte an der Ostsee nicht so überlaufen wie am Mittelmeer – und allemal günstiger. Welche Badeorte der „Daily Telegraph“ genau empfiehlt, erfährst du bei „MOIN.DE“. (ts)