Urlaub an der Ostsee: Frau teilt irren Schnappschuss – „Da wehen bald die Möpse“

Eine Frau macht Urlaub an der Ostsee. Während das Wetter eher mies dreinschaut, lässt sie sich die gute Laune nicht verderben. Warum auch – denn sie bekommt bei einem Spaziergang am Strand auch ein einmaliges Bild präsentiert.

Was sie in ihrem Urlaub an der Ostsee zu sehen bekommt, erfreut sie so sehr, dass sie es direkt auf einem Bild festhalten muss. Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, teilte sie den Schnappschuss nun im Netz und die Reaktionen sind eindeutig.

Urlaub an der Ostsee: Irrer Schnappschuss sorgt für Begeisterung

Bei ihrem Spaziergang hat die Frau ihren Hund, einen Mops, mit im Schlepptau. Am Hundestrand zwischen Niendorf und Timmendorfer Strand bringt der Vierbeiner sein Frauchen ordentlich zum Staunen.

Urlaub an der Ostsee: Ein Mops wird zum Internet-Star. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

Der Mops steht mit den Vorderpfoten im Wasser, während seine Hinterbeinchen in die Luft ragen. Den Schnappschuss teilte sie mit dem Titel „Da wehen bald die Möpse“ auf Facebook. Viele User feierten den Hund: „Tolles Bild“, „richtig schön“, „im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt“, heißt es in den Kommentaren unter dem Foto.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Mit seinem Talent könnte der Hund doch eigentlich im Zirkus auftreten, oder nicht?

Besitzerin deckt auf: DAS steckt hinter dem Mops-Foto

Ein Hund, der auf zwei Beinen steht, sowas sieht man nicht alle Tage! Zu Recht also die begeisterten Kommentare. Doch leider muss die Besitzerin die Hunde-Fans enttäuschen, hinter dem Schnappschuss steckt eine simple Erklärung.

Wenn du das Bild nicht verpassen und wissen willst, was es damit auf sich hat, dann schau doch einmal bei Moin.de vorbei. (cg)