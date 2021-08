Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Urlaub an der Ostsee: Verhalten von Urlaubern macht Menschen wütend – „zum Fremdschämen“

Wer Urlaub an der Ostsee macht, sollte sich auch an die Regeln vor Ort halten. Denn sie sind zum Teil überlebenswichtig. Doch einige Urlauber ignorieren sie gerne mal. Das sorgt für Wut.

Urlaub an der Ostsee: Nicht jeder hält sich an die Regeln. Das sorgt für Wut. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Nicht selten ertrinken Menschen, die Urlaub an der Ostsee oder Nordsee machen im Meer, weil sie Warnhinweise missachten. Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, macht so manches Verhalten auch Thies Wolfhagen, Landeschef der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Schleswig-Holstein, fassungslos.

Urlaub an der Ostsee: Menschen spielen mit ihrem Leben

Er spricht von einer „Vollkasko-Mentalität“, die manche Urlauber an den Tag legen würden. Rote Flaggen würden bewusst einfach missachtet werden mit der Begründung: „Mich wird schon einer rausholen“ Die Flaggen zeigen an: Bis hier hin und nicht weiter, sonst: Lebensgefahr!

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

In einem Interview sagte er außerdem, dass einige Urlauber wohl der Meinung seien, dass der Schutz durch die Rettungsschwimmer der DLRG „in der Kurtaxe doch wohl drin ist“.

Das Krasse: Immer häufiger werden die ehrenamtlichen Helfer verbal und körperlich attackiert, nur weil sie auf Verbote hinweisen. „Einige Touristen fühlen sich dann in ihren Freiheitsrechten beschnitten und reagieren aggressiv“, so Wolfhagen.

Den Aussagen des Landeschefs der DLRG können viele nur zustimmen. Eine Frau schreibt: „Es ist nur noch zum Fremdschämen!“ Ein weiterer Kommentar: „Null Verständnis habe ich für all die beschränkten Menschen. Und das ist nur meine harmlose Antwort auf so viel Dummheit!“

Weitere Reaktionen und mit welcher alltäglichen Situation Wolfhagen die Zustände beim Urlaub an der Ostsee noch vergleicht, liest du bei MOIN.DE. (ldi)