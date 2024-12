Urlaub an der Ostsee: Klare Worte an Böller-Fans – „Rücksichtsloses Verhalten“

Wer über den Jahreswechsel hofft, dem Böller-Chaos den Rücken zuzukehren und in den Urlaub an die Ostsee zu fliehen, wird jetzt schlucken müssen. Denn auch an dem eigentlichen Kur- und Erholungsort erhellen die Raketen und Feuerwerks-Lichter den Himmel.

Feuerwerks-Lärm anstatt entspannendes Meeresrauschen und Ostsee-typisches Möwengeschrei – das erwartet Urlauber, aber auch Anwohner vieler Ostsee-Regionen. Schon Tage vor Silvester erzählen Anwohner von lauten Knallern und Raketen, die an den Nerven zerren. Unser Partner-Portal „MOIN.DE“ berichtet, was die Anwohner zu dem störenden Lärm zu sagen haben.

Urlaub an der Ostsee: Knaller-Chaos

Die Knallerei an Silvester wird für viele Leute immer unbeliebter, weswegen sich so Mancher zum Jahreswechsel in den eigenen vier Wänden verschanzt. Einige Großstädter flüchten außerdem gerne in eine ruhigere Urlaubs-Region, wie die Ostsee. Doch auch dort wirst du nicht von der Knallerei verschont. Und das Knaller-Chaos findet nicht nur an Silvester statt… „MOIN.DE“ greift die kritischen Meinungen der Anwohner auf.

Das könnte dich auch interessieren: Urlaub an der Ostsee: „Kriegszustände“ in ruhigem Ort – Anwohner außer sich

In den sozialen Netzwerken regt das Böller-Thema die User zu heißen Diskussionen an. Eine Anwohnerin aus dem Küstenort Laboe spricht nun Klartext und appelliert an alle Böller-Fans, die es in den Urlaub an die Ostsee verschlagen hat.

„Rücksichtsloses Verhalten“

„Warum muss es Tage vor Silvester schon knallen? Denkt doch mal an die Menschen, die krank oder älter sind, und an unsere Tiere, die in Panik geraten. Ein bisschen Rücksichtnahme würde uns allen guttun“, lässt die Userin ihren Ärger freien Lauf. Viele andere Anwohner und Ostsee-Urlauber reagieren auf ihren Appell.

Mehr News:

Durch ihre Nachricht stößt die Userin auf viele Für-, aber auch Gegen-Stimmen. Ein User kommentiert: „Das ganze Geld, das für Silvester in die Luft fliegt, könnte so viel Gutes bewirken. Rücksichtsloses Verhalten ist leider allgegenwärtig“. Was andere Ostsee-Urlauber und -Anwohner zu dem Thema zu sagen haben und welche Gegenargumente angebracht werden, erfährst du in diesem Artikel bei „MOIN.DE“.