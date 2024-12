Urlaub an der Ostsee: „Kriegszustände“ in ruhigem Ort – Anwohner außer sich

Was gibt es Idyllischeres als einen Urlaub an der Ostsee? Vor allem im Winter, wo die Touristenmassen wegbleiben, spürt man dort die Ruhe pur. Doch an einem Ort klagen die Anwohner momentan über unerträgliche Zustände.

Eigentlich ist die kleine Stadt Wismar in Mecklenburg-Vorpommern ein ruhiger und entspannter Ort, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Von diesem harmonischen Fleck an der Ostsee spürt man momentan jedoch nicht mehr viel und wer einen entspannten Urlaub an der Ostsee machen möchte, sollte diesen Ort momentan besser vermeiden.

Anwohner am Rand der Verzweiflung

In den sozialen Medien berichten die Anwohner von den katastrophalen Zuständen, denn dort werden jeden Tag Feuerwerkskörper gezündet. Ein Anwohner klagt: „Langsam fühle ich mich hier wirklich wie in einem Kriegsgebiet. Egal, ob am Friedenshof, Kagenmarkt, in der Altstadt oder in Wendorf – im Schnitt hört man über den Tag verteilt 10 bis 20 Explosionen.“

Teilweise handelt es sich um extrem laute Feuerwerke, die noch bis mitten in der Nacht abgefeuert werden – und das „bis in die Nacht, manchmal bis 2 Uhr, 3 Uhr oder sogar 4 Uhr“. Frustriert fragt der Anwohner in der Gruppe für Fans des Urlaubs an der Ostsee: „Was sind das für Asoziale?“

Was für manche Anwohner nervig ist, kann für andere sogar zu einem gigantischen Problem werden. Besonders Familien mit kleinen Kindern und Hundebesitzer wissen sich angesichts der konstanten Explosionen nicht mehr zu helfen. So finden sich unter den Kommentaren Aussagen wie „es ist sowas von abartig“ und „es nervt ganz gewaltig, jede Nacht hochzuschrecken“.

Urlaub an der Ostsee: Übeltäter machen sich strafbar

Wie „MOIN.DE“ berichtet, raten einige Nutzer in der Gruppe von Liebhabern der Ostsee, in solchen Fällen in Zukunft einfach die Polizei zu rufen. Was die Übeltäter nämlich nicht beachten, ist, dass ihr Verhalten nicht nur rücksichtslos gegenüber anderen Anwohnern des Urlaubsorts in der Ostsee ist, sondern sogar illegal.

Außerhalb von festgelegten Zeiten ist das Zünden von Feuerwerk nicht erlaubt. Wer mehr über das Sprengstoffgesetz und die Sorgen der Anwohner erfahren möchte, kann in diesem Artikel von „MOIN.DE“ weiterlesen >>>