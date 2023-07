Urlaub an der Ostsee: Touristen-Magnet plötzlich gesperrt – der Grund ist ernst

Rügen ist nicht nur die größte, sondern auch eine der beliebtesten Inseln Deutschlands. Der Urlaub an der Ostsee zieht viele Touristen dorthin. Doch auf der Insel gibt es nicht nur malerische Ecken, sondern auch gefährliche.

Eine davon sorgte sogar für einen Todesfall. Damit sich eine solche Tragödie beim Urlaub an der Ostsee nicht wiederholt, ergriffen die lokalen Behörden drastische Maßnahmen. Doch die sorgen bei vielen Touristen jetzt für Verwirrung. Unser Partnerportal „Moin.de“ hat nachgehakt.

Urlaub an der Ostsee: Rügen sperrt gefährliche Treppe

Klein Zicker ist eine Halbinsel am südöstlichsten Zipfel von Rügen. Wie an so vielen Ecken der Insel gibt es dort wunderschöne Küsten, die die Touristen anziehen. Doch die Steilküsten sind nicht ungefährlich. Stein-Abbrüche sind eine lauernde Gefahr, mit der Urlauber nicht rechnen können – denn sie kommen urplötzlich und ohne Vorwarnung. 2017 wurde ein solcher einem Touristen zum Verhängnis. Der 92-Jährige wurde von einem Lehmbrocken erschlagen.

Die gesperrte Treppe in Klein Zicker auf Rügen. Foto: IMAGO/Zoonar

Die Maßnahmen gegen weitere solcher Tragödien sind dort nun unübersehbar. Zahlreiche Hinweisschilder warnen vor der Gefahr von Steilküstenabbrüchen. Und nicht nur das: Eine Treppe, ein direkter Zugang zum Strand, wurde komplett gesperrt. Für viele Rügen-Fans verwunderlich: Abgerissen wurde sie bislang nicht.

Unser Partnerportal „Moin.de“ hakte nach, warum die beliebte Treppe gesperrt ist, aber weiter existiert. Die Antwort bestätigt den Verdacht. „Wegen der Abbrüche an der Steilküste“, erklärt die Kurverwaltung. Warum sie nicht gänzlich entfernt wurde, erklärt die Sprecherin ebenfalls. Die Antwort wirft allerdings weitere fragen auf. Du erfährst sie hier auf Moin.de.