Urlaub an der Nordsee: Preis-Schock für Touristen – das macht den Küsten-Urlaub jetzt RICHTIG teuer

Der Sommer ist da und beglückt Deutschland mit phantastischem Wetter. Warum also in die Ferne schweifen, wenn der Urlaub an der Nordsee schon beste Bedingungen „vor der Haustür“ bietet?

Doch so manchem Touristen fällt vor Ort die Kinnlade runter. Für den Urlaub an der Nordsee werden in so einigen Gebieten inzwischen saftige Kurtaxen fällig. Besonders an zwei Orten wurde zuletzt mächtig an der Preisschraube gedreht.

Urlaub an der Nordsee: Preis-Schock für Touristen

Der Preis ist, neben dem ökologischen Faktor, wohl der Hauptgrund für viele Deutsche, ihr Land für den Sommerurlaub nicht zu verlassen. Ob in den Bergen oder am Meer – in Deutschland lässt es sich für kleines Geld richtig schön entspannen. Meistens jedenfalls.

Denn hier und da macht einem die Kurtaxe inzwischen einen Strich durch die Urlaubs-Rechnung. An der Nordsee gibt es inzwischen einige Regionen, in denen man allein für den Aufenthalt tief in die Tasche greifen muss. Das berichtet unser Partnerportal „Moin.de“.

Kurtaxen werden mächtig angezogen

Dazu zählen vor allem die Inseln Norderney und Spiekeroog. Dort wurde in den vergangenen Monaten und Jahren deutlich an der Preisschraube gedreht. Auf Spiekeroog kostet der Gästebeitrag, wie er oft auch genannt wird, für jeden Touristen ab 15 Jahre inzwischen satte fünf Euro – pro Tag! Für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren werden 2,10 Euro fällig. Eine Woche Urlaub an der Nordsee kostet für eine vierköpfige Familie damit schon 100 Euro, bevor man die Unterkunft überhaupt bezogen hat.

Auf Norderney werden 4,90 pro Tag und Erwachsenen fällig, 14- bis 17-Jährige zahlen hier 2,45 Euro. Auch Tagesgäste werden zur Kasse gebeten und zahlen unabhängig vom Alter fünf Euro täglich. In Zeiten, in denen der Deutsche mehr denn je mit Sorgenfalten in das Portemonnaie schaut, können solche Preise schnell zum Faktor werden.

Und was halten die Einheimischen von den hohen Kurtaxen? Stellen sie durch die Erhöhungen Besserungen bei Sauberkeit oder Angebot fest?