Urlaub an der Ost- oder Nordsee? Hier gibt es den besten Strand

Für kurzentschlossene Reisende geht es meist nur noch um diese Frage: Ostsee oder Nordsee? Je nachdem, wo man wohnt, reicht vielleicht auch ein verlängertes Wochenende für einen Trip an den Strand. Doch wo soll der Urlaub hingehen?

+++ Urlaub an der Ostsee: Frau kehrt an Strand zurück – sie erwartet eine böse Überraschung +++

Die Antwort liefert vielleicht eine andere Frage: An welchem Strand ist es am schönsten? Darauf gibt es eine eindeutige Antwort.

Urlaub an der Ostsee oder Nordsee?

Die besten deutschen Strände hat das Reisegutscheinportal „tripz.de“ in einem Ranking miteinander verglichen. Anhand der meisten und besten Bewertungen bei Google Maps hat das Portal die Top 10 der schönsten Strände des Landes in einem Ranking zusammengefasst. Und tatsächlich befinden sich diese allesamt auf Inseln.

Auch interessant: Urlaub an der Nordsee: Preis-Schock für Touristen! HIER kosten Pommes 25 Euro – „Schnappatmung“

Das Schönste zum Anfang: Anführer der Liste ist der Oststrand auf der Ostfrieseninsel Spiekeroog. Das Ostsee-Heilbad in Niedersachsen hat eine fast perfekte Bewertung von 4,9 bei knapp 160 Rezensionen. Besucher schätzen die Unberührtheit, Ruhe und Idylle des Ostseestrandes im Gegensatz zum Hauptstrand, der ebenfalls unter den Top 10 ist. Pluspunkte sind zudem die schönen Dünen und die Abgeschiedenheit.

Allerdings sollten Schwimmanfänger hier besser nicht ins Wasser gehen. Die starke Strömung und die fehlende Aufsicht durch die DLRG machen das Schwimmen zu unsicher. Dann doch lieber ein ungefährlicher Spaziergang durch den Sand.

Urlaub an Ost- & Nordsee: Top 10 Strände

Platz 2 belegt der Strand in Norddorf auf der Nordsee-Insel Amrum. Der Nordfriesen-Strand in Schleswig-Holstein hat ebenfalls eine Bewertung von 4,9, allerdings bei knapp 140 Bewertungen. Besucher können hier Strandkörbe direkt am Wasser oder auch weiter hinten bei den Dünen mieten und von dort aus Kiter und Surfer beobachten. Hier gibt es genug Snacks und Getränke und auch Restaurants. Ein Plus sind zudem die Sauberkeit und der besonders feine Sand.

Mehr Themen:

Die Top 3 schließt der Strand in Hörnum-Odde auf Sylt ab. Mit einer Bewertung von 4,8 bei über 1.100 Rezensionen überzeugt das Naturschutzgebiet an der Nordsee trotz des drohenden Landverlustes durch Gezeitenströmung und Sturmfluten. Dafür kann man hier bei Niedrigwasser eine herrliche Wanderung unternehmen oder auch den FKK- und Hundestrand besuchen.

Das sind die Plätze 4 bis 10: