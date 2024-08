Urlaub an der Nordsee: Preis-Schock für Touristen! HIER kosten Pommes 25 Euro – „Schnappatmung“

Im Urlaub an der Nordsee gucken die meisten Touristen schon nicht so genau aufs Geld. Immerhin macht man das dank Inflation und stetigen Preiserhöhungen schon genug. Im Urlaub darf der Geldbeutel durchaus auch mal ein bisschen lockerer sitzen.

Vor allem, wenn man in einem netten Restaurant zum Essen sitzt. Doch auf einer beliebten Urlaubs-Insel an der Nordsee vergeht manchem beim Blick auf die Speisekarte eines Restaurant beinahe der Appetit. Hier soll eine Portion Pommes alleine satte 25 Euro kosten!

Urlaub an der Nordsee: Teuer-Wahnsinn bei Pommes!

In einer Facebook-Gruppe für Sylt-Fans sorgt ein Pommes-Beitrag derzeit für großen Wirbel. In der Gruppe tauschen die Mitglieder ihre unterschiedlichen Erfahrungen in diversen Restaurants miteinander aus und geben Empfehlungen ab. Eine Frau schwärmt vom Kaiserschmarrn und den Trüffel-Pommes im Lokal Sansibar auf Sylt. „Ich liebe sie sehr in der Sansibar“, schreibt sie.

Optisch mitsamt der Größe der Portionen sind die Gerichte auf den ersten Blick auch für viele andere Gruppenmitglieder sehr ansprechend. Und offenbar haben viele Sylt-Fans ebenfalls in der Sansibar schon gegessen – geschmacklich gibt es da offenbar nichts zu meckern. Beim Blick auf den Preis scheiden sich die Geister jedoch wieder extrem.

Diese Portion Pommes kostet in einem Restaurant auf Sylt 25 Euro. Foto: privat

„Ich mag diese Pommes auch sehr. Aber inzwischen bereitet mir der Preis schon etwas Schnappatmung“, gibt eine Frau zu Bedenken. Unsere Redaktion hat einen Blick auf die online einsehbare Speisekarte geworfen und beim Preis von 25 Euro für „Sansibars Trüffelpommes mit Parmesan und Trüffel-Mayonnaise“ ebenfalls erstmal große Augen bekommen.

Wie viel ist dir der Geschmack wert?

Zumal der Preis vor Corona-Zeiten wohl noch deutlich günstiger war. „Wow! Ich habe die Trüffelpommes zuletzt 2019 gegessen, da waren es noch 15 Euro“, meint sich eine Frau zurückerinnern zu können. Eine andere Frau kann nicht fassen, dass Menschen bereit sind, so viel Geld für eine Portion Pommes auszugeben. „Wie bekloppt muss man sein, für 25 € Pommes zu essen?“, fragt sie entsetzt.

Doch scheinbar gibt es recht viele Nordsee-Urlauber, die bei entsprechender Qualität und Geschmack gerne bereit sind, auch mal tiefer in die Tasche zu greifen. Na dann, guten Appetit!